Šláger v Malženiciach skončil nerozhodne. Slovan B zdolal rezervu Žiliny

Futbalisti Zvolena. (Autor: MFK Zvolen)
TASR|26. apr 2026 o 14:08
Futbalisti Malženíc remizovali v nedeľnom zápase 27. kola MONACObet ligy so Zvolenom 0:0.

Oba tímy sú v boji o druhú pozíciu, ktorá znamená postup do baráže o Niké ligu. Zvolen je štvrtý pred Malženicami vďaka lepšej bilancii vzájomných zápasov. 

Body sa delili aj na opačnej strane tabuľky, kde sa stretli o udržanie bojujúca Slávia TU Košice a Lehota pod Vtáčnikom (1:1).

Domáci sú momentálne dvanásti, bod nad pásmom zostupu. Lehote pod Vtáčnikom patrí jedenásta pozícia a má o dva body viac.

MONACObet liga - 27. kolo

ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Žilina B 4:2 (4:0)

Góly: 28. a 36. Maroš, 25. Murko, 33. Kozyk (z 11 m) - 79. Svoboda, 86. Pekelský

Rozhodovali: Gregorec – Hrmo, Tůma, ŽK: Sváček, Okál (obaja Žilina), 126 divákov

OFK Dynamo Malženice - MFK Zvolen 0:0

Rozhodovali: Sučka - Kmec, Vass, ŽK: Alabi, Bukovský, Filipiak - Gaško, 591 divákov

Slávia TU Košice - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 1:1 (0:0)

Góly: 77. Jonec - 61. Stareček.

Rozhodovali: Libiak - Cisko, Gálik. ŽK: Korba, Trebuňák, Vancák, Harvila, Gáll, Korijkov - Mičuda, Hodúr, Horvát

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
27
18
6
3
54:22
60
R
R
V
V
V
2
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
27
13
6
8
42:26
45
V
V
P
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
27
12
8
7
49:43
44
V
R
V
P
R
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
27
11
10
6
38:30
43
R
P
V
V
R
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
27
12
7
8
39:33
43
R
V
R
V
V
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
26
11
7
8
53:44
40
P
P
V
P
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
27
11
6
10
33:33
39
P
V
V
R
P
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
26
9
9
8
41:31
36
R
P
P
P
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
9
9
9
38:44
36
V
V
R
V
R
10
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
27
8
7
12
36:45
31
R
P
R
V
P
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
27
8
7
12
37:42
31
R
R
V
P
V
12
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
8
5
14
36:53
29
P
R
P
P
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
27
7
8
12
35:47
29
R
P
V
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
27
7
7
13
35:47
28
R
R
P
P
R
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
27
5
11
11
32:46
26
R
P
R
P
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
27
6
7
14
32:44
25
P
V
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

