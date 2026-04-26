Šláger v Malženiciach skončil nerozhodne. Slovan B zdolal rezervu Žiliny

Futbalisti Malženíc remizovali v nedeľnom zápase 27. kola MONACObet ligy so Zvolenom 0:0.
Oba tímy sú v boji o druhú pozíciu, ktorá znamená postup do baráže o Niké ligu. Zvolen je štvrtý pred Malženicami vďaka lepšej bilancii vzájomných zápasov.
Body sa delili aj na opačnej strane tabuľky, kde sa stretli o udržanie bojujúca Slávia TU Košice a Lehota pod Vtáčnikom (1:1).
Domáci sú momentálne dvanásti, bod nad pásmom zostupu. Lehote pod Vtáčnikom patrí jedenásta pozícia a má o dva body viac.
MONACObet liga - 27. kolo
ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Žilina B 4:2 (4:0)
Góly: 28. a 36. Maroš, 25. Murko, 33. Kozyk (z 11 m) - 79. Svoboda, 86. Pekelský
Rozhodovali: Gregorec – Hrmo, Tůma, ŽK: Sváček, Okál (obaja Žilina), 126 divákov
OFK Dynamo Malženice - MFK Zvolen 0:0
Rozhodovali: Sučka - Kmec, Vass, ŽK: Alabi, Bukovský, Filipiak - Gaško, 591 divákov
Slávia TU Košice - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 1:1 (0:0)
Góly: 77. Jonec - 61. Stareček.
Rozhodovali: Libiak - Cisko, Gálik. ŽK: Korba, Trebuňák, Vancák, Harvila, Gáll, Korijkov - Mičuda, Hodúr, Horvát
