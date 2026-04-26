ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 27. kolo)

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a FK Pohronie dnes hrajú zápas 27. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce - FK Pohronie (II. liga, MONACObet liga, 27. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
26.04.2026 o 15:00
27. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pohronie
Rozhodca: Chromý – Juhos, Ralbovský.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 27. kola MONACObet ligy medzi FC ViOn Zlaté Moravce a FK Pohronie.
Zlaté Moravce sú na 6. mieste tabuľky so ziskom 40 bodov a rovnako ako viacero mužstiev zabojujú o druhú barážovú priečku. Naposledy prehrali v Starej Ľubovni 2:4.
Pohronie je s 36 bodmi ôsme. Jeho pozícia je v súčasnosti dosť kuriózna, keďže momentálne má bodovo rovnakú šancu na baráž, ale zároveň aj na prípadný zostup. Naposledy doma remizovalo s Banskou Bystricou 0:0.
Tieto tímy sa naposledy stretli v októbri minulého roka. Vtedy sa z víťazstva 3:1 tešilo Pohronie.
Zlaté Moravce sú na 6. mieste tabuľky so ziskom 40 bodov a rovnako ako viacero mužstiev zabojujú o druhú barážovú priečku. Naposledy prehrali v Starej Ľubovni 2:4.
Pohronie je s 36 bodmi ôsme. Jeho pozícia je v súčasnosti dosť kuriózna, keďže momentálne má bodovo rovnakú šancu na baráž, ale zároveň aj na prípadný zostup. Naposledy doma remizovalo s Banskou Bystricou 0:0.
Tieto tímy sa naposledy stretli v októbri minulého roka. Vtedy sa z víťazstva 3:1 tešilo Pohronie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
27
18
6
3
54:22
60
R
R
V
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
27
13
6
8
42:26
45
V
V
P
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
27
12
8
7
49:43
44
V
R
V
P
R
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
26
11
9
6
38:30
42
P
V
V
R
R
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
26
12
6
8
39:33
42
V
R
V
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
26
11
7
8
53:44
40
P
P
V
P
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
27
11
6
10
33:33
39
P
V
V
R
P
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
26
9
9
8
41:31
36
R
P
P
P
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
9
9
9
38:44
36
V
V
R
V
R
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
27
8
7
12
37:42
31
R
R
V
P
V
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
26
8
6
12
35:44
30
P
R
V
P
V
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
8
5
14
36:53
29
P
R
P
P
P
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
27
7
7
13
35:47
28
R
R
P
P
R
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
26
7
7
12
34:46
28
P
V
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
27
5
11
11
32:46
26
R
P
R
P
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
27
6
7
14
32:44
25
P
V
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body