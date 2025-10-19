Toulouse sa proti Métam v zostave s Máriom Sauerom darilo. Súperovi strelil štyri góly

Futbalisti Toulouse FC sa tešia z gólu.
Futbalisti Toulouse FC sa tešia z gólu. (Autor: X/Toulouse FC)
TASR|19. okt 2025 o 19:21
Hráči Lens zdolali FC Paríž 2:1.

PARÍŽ. Futbalisti Toulouse zaznamenali po štyroch zápasoch bez plného bodového zisku druhé víťazstvo za sebou.

V ôsmom kole francúzskej Ligue 1 doma zdolali presvedčivo Méty 4:0. Do 64. minúty hral za Toulouse reprezentant Slovenska Mário Sauer.

Hráči Lens zdolali v nedeľu FC Paríž 2:1. Pre domáci tím to bolo tretie víťazstvo z ostatných štyroch zápasov, v tabuľke sa posunul na štvrtú pozíciu.

Ligue 1 - 8. kolo

RC Lens - FC Paríž 2:1 (1:1)

Góly: 17. Edouard, 64. Baidoo - 27. Lees-Melou

FC Lorient - Stade Brest 3:3 (1:2)

Góly: 2. Le Bris, 55. Kouassi, 89. Soumano - 34. Dina Ebimbe, 44. Makengo (vlastný), 86. Del Castillo (z 11 m)

FC Toulouse - FC Méty 4:0 (2:0)

Góly: 2. Magri, 8. Donnum (z 11 m), 79. Gboho, 84. Cresswell. ČK: 45+2. Sane (Méty)

/M. Sauer (Toulouse) hral do 64. minúty/

Stade Rennes - AJ Auxerre 2:2 (1:1)

Góly: 18. Embolo, 56. Fofana - 8. Danny Namaso, 72. Sinayoko (z 11 m)

    Toulouse sa proti Métam v zostave s Máriom Sauerom darilo. Súperovi strelil štyri góly
    dnes 19:21
