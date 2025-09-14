Banská Bystrica nedala Žiline šancu a udomácňuje sa na čele ligy. Malženice doma prehrali

BRATISLAVA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zvíťazili na pôde B-tímu MŠK Žilina 4:0 v 8. kole druhej najvyššej slovenskej súťaže.
V nedeľňajšom stretnutí pod Dubňom skóroval dvakrát najlepší strelec hostí Tibor Slebodník.
Dukla tak ostáva bez prehry a na čele tabuľky má náskok troch bodov pred Liptovským Mikulášom, ktorý zdolal domáce Malženice 2:1 po góle Giuliana Mareka v nadstavenom čase.
Stretnutie medzi ŠK Slovan Bratislava B a MŠK Považská Bystrica odložili.
8. kolo MONACObet ligy - nedeľa, 14. september:
OFK Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (0:0)
Góly: 20. a 28. Slebodník, 8. Vlna, 66. Willwéber
Rozhodovali: Ziemba - Ferenc, Krivošík
ŽK: Považanec, Slebodník, Šikula, Kopas (všetci Dukla)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze
MŠK Žilina B - MFK Dukla Banská Bystrica 0:4 (0:3)
Góly: 70. Druga - 62. Franko, 90+1. Marek
Rozhodovali: Vrábeľ - Hrebeňár, Capik
ŽK: Kompan Brezník, Horvát, Polťák, Kurej - Kuchárik, Staš, Franko, Marek
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze