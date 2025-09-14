Banská Bystrica nedala Žiline šancu a udomácňuje sa na čele ligy. Malženice doma prehrali

Hráči MFK Dukla Banská Bystrica sa tešia z gólu. (Autor: Facebook/MFK Dukla Banská Bystrica)
Sportnet, TASR|14. sep 2025 o 12:32 (aktualizované 14. sep 2025 o 12:52)
Pozrite si zostavy a štatistiky zápasov.

BRATISLAVA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zvíťazili na pôde B-tímu MŠK Žilina 4:0 v 8. kole druhej najvyššej slovenskej súťaže.

V nedeľňajšom stretnutí pod Dubňom skóroval dvakrát najlepší strelec hostí Tibor Slebodník.

Dukla tak ostáva bez prehry a na čele tabuľky má náskok troch bodov pred Liptovským Mikulášom, ktorý zdolal domáce Malženice 2:1 po góle Giuliana Mareka v nadstavenom čase.

Stretnutie medzi ŠK Slovan Bratislava B a MŠK Považská Bystrica odložili.

8. kolo MONACObet ligy - nedeľa, 14. september:

OFK Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (0:0)

Góly:  20. a 28. Slebodník, 8. Vlna, 66. Willwéber

Rozhodovali: Ziemba - Ferenc, Krivošík

ŽK: Považanec, Slebodník, Šikula, Kopas (všetci Dukla)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze

MŠK Žilina B - MFK Dukla Banská Bystrica 0:4 (0:3)

Góly: 70. Druga - 62. Franko, 90+1. Marek

Rozhodovali: Vrábeľ - Hrebeňár, Capik

ŽK: Kompan Brezník, Horvát, Polťák, Kurej - Kuchárik, Staš, Franko, Marek

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze

ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Považská Bystrica - odložený zápas

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
6
2
0
18:6
20
V
R
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
5
2
1
19:13
17
V
V
R
V
R
3
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
8
4
3
1
11:7
15
V
V
R
R
P
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
8
3
4
1
15:11
13
P
R
R
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
3
3
1
15:9
12
V
P
V
R
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
8
3
3
2
9:7
12
R
P
V
P
R
7
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
3
2
3
12:12
11
V
P
R
V
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
8:9
11
P
V
R
V
V
10
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
3
1
4
13:18
10
P
P
V
R
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
8:12
7
P
P
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
8
1
2
5
10:17
5
P
V
P
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
1
1
6
9:18
4
R
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Hráči MFK Dukla Banská Bystrica sa tešia z gólu.
