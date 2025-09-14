ONLINE: MŠK Žilina B - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 8. kolo)

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina B a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 8. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina B - MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
14.09.2025 o 10:30
8. kolo
Žilina B
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
B. Bystrica
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 8. kola MONACObet ligy medzi mužstvami MŠK Žilina B a MFK Dukla Banská Bystrica.
Banská Bystrica sa nachádza na čele tabuľky a po úvodných kolách má na konte už 17 bodov so skóre 14:6. V posledných zápasoch najskôr zdolala Malženice jasne 3:0, no v poslednom kole si podelila body so Zvolenom po remíze 1:1, keď inkasovala tesne pred záverom.
Žilinský B-tím je aktuálne na 10. priečke tabuľky so ziskom 10 bodov a vyrovnaným skóre 13:14. “Šošoni” potvrdili formu najmä v druhej polovici odohraných kôl, keď zvládli duely so Šamorínom (3:2), Púchovom (5:2) či Lehotou pod Vtáčnikom (3:2). Bod si pripísali aj proti Petržalke, no nestačili na Starú Ľubovňu, Pohronie a naposledy prehrali tesne 0:1 na pôde Interu Bratislava.
Zatiaľ čo Banská Bystrica potvrdzuje pozíciu favorita ligy, Žilina B sa ukazuje ako nepríjemný súper, schopný potrápiť kohokoľvek. Zápas tak môže ponúknuť atraktívny futbal s množstvom gólových príležitostí.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
8
4
3
1
11:7
15
V
V
R
R
P
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
4
2
1
17:12
14
V
R
V
R
P
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
8
3
4
1
15:11
13
P
R
R
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
3
3
1
15:9
12
V
P
V
R
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
8
3
3
2
9:7
12
R
P
V
P
R
7
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
3
2
3
12:12
11
V
P
R
V
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
8:9
11
P
V
R
V
V
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
8
1
2
5
10:17
5
P
V
P
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
1
1
6
9:18
4
R
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body