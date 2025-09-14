ONLINE: OFK Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 8. kolo)

OFK Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola II. ligy.
OFK Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola II. ligy.
Sportnet|14. sep 2025 o 07:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 8. kola MONACObet ligy: OFK Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš.

MALŽENICE. Futbalisti OFK Malženice a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 8. kola MONACObet ligy (II. liga).

Kde sledovať zápasy MONACObet ligy v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: OFK Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

MONACObet liga  2025/2026
14.09.2025 o 10:30
8. kolo
Malženice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Prehľad
Rozhodca: Vrábeľ – Hrebeňár, Capik.
Prenos
Úvodné zostavy:

OFK Dynamo Malženice: Húska – Turanský, Krajčovič, Kurej, Alabi, Breznik, Horvát, Šarmír, Trello, Druga, Polťák
Náhradníci: Mikoláš – Rusnák, Sekera, Ushchenko, Bukovský, Kotlár, Henyig, Drobný
Tréner: Patrik Malý

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Slančík – Marek, Kuchárik, Gerát, Slaninka, Staš, Gladiš, Bartoš, Laura, Franko, Daneji
Náhradníci: Perehanets – Okonji, Majerčík, Macejko, Mičuda, Mráz, Laktionov, Holp
Tréner: Marek Petruš

Rozhodca: Vrábeľ – Hrebeňár, Capik.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 8. kola MONACObet ligy medzi OFK Dynamo Malženice a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.

Malženice sú po siedmich kolách na 12. mieste tabuľky, pričom majú ešte jeden zápas k dobru – duel 7. kola odohrajú 23. septembra v Zlatých Moravciach. Doteraz nazbierali 7 bodov za dve víťazstvá, jednu remízu a tri prehry. Naposledy doma podľahli Banskej Bystrici rozdielom triedy 0:3.

Liptovský Mikuláš je na tom výrazne lepšie. Momentálne mu patrí 2. priečka, vyššie je už len spomínaná Banská Bystrica. Liptáci v siedmich dueloch štyrikrát vyhrali, dvakrát remizovali a jedinú prehru zaznamenali práve s Banskobystričanmi v gólovej prestrelke 3:4. Naposledy si doma poradili so Slovanom B 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.

Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
8
4
3
1
11:7
15
V
V
R
R
P
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
4
2
1
17:12
14
V
R
V
R
P
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
8
3
4
1
15:11
13
P
R
R
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
3
3
1
15:9
12
V
P
V
R
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
8
3
3
2
9:7
12
R
P
V
P
R
7
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
3
2
3
12:12
11
V
P
R
V
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
8:9
11
P
V
R
V
V
10
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
8
1
2
5
10:17
5
P
V
P
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
1
1
6
9:18
4
R
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

