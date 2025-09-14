ONLINE: OFK Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 8. kolo)

MALŽENICE. Futbalisti OFK Malženice a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 8. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: OFK Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
14.09.2025 o 10:30
8. kolo
Malženice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Rozhodca: Vrábeľ – Hrebeňár, Capik.
Úvodné zostavy:
OFK Dynamo Malženice: Húska – Turanský, Krajčovič, Kurej, Alabi, Breznik, Horvát, Šarmír, Trello, Druga, Polťák
Náhradníci: Mikoláš – Rusnák, Sekera, Ushchenko, Bukovský, Kotlár, Henyig, Drobný
Tréner: Patrik Malý
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Slančík – Marek, Kuchárik, Gerát, Slaninka, Staš, Gladiš, Bartoš, Laura, Franko, Daneji
Náhradníci: Perehanets – Okonji, Majerčík, Macejko, Mičuda, Mráz, Laktionov, Holp
Tréner: Marek Petruš
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 8. kola MONACObet ligy medzi OFK Dynamo Malženice a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Malženice sú po siedmich kolách na 12. mieste tabuľky, pričom majú ešte jeden zápas k dobru – duel 7. kola odohrajú 23. septembra v Zlatých Moravciach. Doteraz nazbierali 7 bodov za dve víťazstvá, jednu remízu a tri prehry. Naposledy doma podľahli Banskej Bystrici rozdielom triedy 0:3.
Liptovský Mikuláš je na tom výrazne lepšie. Momentálne mu patrí 2. priečka, vyššie je už len spomínaná Banská Bystrica. Liptáci v siedmich dueloch štyrikrát vyhrali, dvakrát remizovali a jedinú prehru zaznamenali práve s Banskobystričanmi v gólovej prestrelke 3:4. Naposledy si doma poradili so Slovanom B 2:1.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
8
4
3
1
11:7
15
V
V
R
R
P
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
4
2
1
17:12
14
V
R
V
R
P
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
8
3
4
1
15:11
13
P
R
R
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
3
3
1
15:9
12
V
P
V
R
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
8
3
3
2
9:7
12
R
P
V
P
R
7
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
3
2
3
12:12
11
V
P
R
V
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
8:9
11
P
V
R
V
V
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
8
1
2
5
10:17
5
P
V
P
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
1
1
6
9:18
4
R
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body