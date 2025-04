VIDEO: Východniarom taktika vychádzala. Bývalého reprezentanta odniesli na nosidlách

Kľúčovým momentom stretnutia bol druhý gól hostí, ktorý padol niekoľko minút po domácom vyrovnaní. Kalinovo zahrávalo roh, no následne z výborného brejku skórovali hostia a už zápas nepustili zo svojich rúk.

„Pripravovali sme sa cez video, videl som, že domáci majú prechod z útoku do obrany pomalší. Tam som videl priestor na našu realizáciu. Niečo sme vyskúšali v taktickom tréningu, aj to vychádzalo. Boli z toho pomaly tri nájazdy,“ povedal po zápase tréner Vranova Roman Lazúr.

Hostia sa ujali vedenia už v 13. minúte, keď dobrý nábeh za obranu využil Jakub Straka. Autor Gólu roka 2024 s prehľadom premenil nájazd na brankára a dal svoj desiaty gól v sezóne.

„Potvrdilo sa, že je to silný súper. Vedeli sme o ich rýchlom prechode do útoku, majú to maximálne zautomatizované,“ skonštatoval domáci tréner Michal Karásek.

Kalinovo sa vrátilo do zápasu v 51. minúte, keď z ostrého uhla prekvapil brankára striedajúci Marek Belko.