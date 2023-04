Slovan vyhral po spornej penalte. Niektorí hráči sú tu len do počtu, hneval sa Weiss

Weiss: Na to sú tam rozhodcovia

Futbaloví experti hovoria o spornej penalte. Weiss však rozhodne ukázal svoje futbalové kvality.

„Ešte som to nevidel na videu, nemôžem sa vyjadriť. Ale to je jedno, na to sú rozhodcovia a VAR,“ na pozápasovej tlačovej konferencii komentoval tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss starší.