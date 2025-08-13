Weissovi opäť praskli nervy. Kopol do súpera a polarizuje fanúšikov Slovana

BRATISLAVA. Slovan Bratislava prehral, prišiel o šancu zopakovať si sen o Lige majstrov a jeho kapitánovi opäť praskli nervy.
Keď Kajrat Almaty na Tehelnom poli pečatil postup cez slovenského majstra po penaltovom rozstrele, diváci stíchli.
Bolo počuť len výkriky radosti hráčov hosťujúceho tímu. Keď však na trávnik vybehol člen realizačného tímu Kajratu, obrátil sa k tribúnam a ukázal im prst na ústach.
Išlo o gesto, aby mlčali. To rozhnevalo kapitána Slovana Vladimíra Weissa juniora, ktorý sa za ním rozbehol a hodil po ňom chránič holene. A aby toho nebolo málo, ešte do neho kopol.
Musíme sa vedieť ovládať, tvrdí tréner
To všetko pred zrakom hlavného rozhodcu, ktorý mu okamžite ukázal červenú kartu.
VIDEO: Červená karta Vladimíra Weissa ml.
Znamená to, že vynechá (minimálne) budúcotýždňový zápas v play off o postup do Európskej ligy so švajčiarskym Young Boys Bern.
„K červenej karte sa neviem vyjadriť. Nevidel som to," vravel na pozápasovej tlačovej konferencii asistent trénera Slovana Boris Kitka a dodal: „Dopočul som sa o tom až v kabíne. Ale nevidel som to, takže k tomu neviem zaujať stanovisko."
„Musíme sa však vedieť ovládať," doplnil k téme.
VIDEO: Tréner Boris Kitka
Tretí prešľap za polrok
Len za posledný polrok išlo o tretí podobný skrat Weissa juniora. Koncom februára ukázal v Trenčíne domácim fanúšikom prostredník, o tri týždne neskôr sa nechal vylúčiť v derby zápase s Trnavou a najnovšie z frustrácie kopol do člena realizačného tímu súpera.
Ani v jednom z týchto duelov sa Slovan neradoval z výhry.
„Rozumiem tomu, že práve on, ako kapitán a tvár tímu, musí byť za to zodpovedný. Nikdy však pred kritikou neutekal," myslí si Kitka.
Slovan by potreboval skôr rozumnú a disciplinovanú verziu svojho kapitána: „Musí si uvedomiť, že sme spolu v ťažkej situácii a každý líder, ktorý bude príkladom, je veľmi dôležitý pre kabínu," dodal tréner.
Fanúšikovská základňa Slovana je v tejto téme polarizovaná.
Dva tábory, dva názory
Jedna polovica Weissove prehrešky na ihrisku toleruje, dokonca ich obhajuje. Podľa tejto skupiny priaznivcov tým ukazuje srdce a chuť bojovať za klubové farby.
Druhú polovicu fanúšikov 'belasých' však už jeho nemravné, často vulgárne správanie vytáča. Podľa tejto skupiny priaznivcov by mal ukončiť kariéru. Tentokrát nadobro.
A to nielen pre svoje vystupovanie, ale celkovú výkonnosť na ihrisku.
V odvete s Kajrat Almaty nebol Weiss junior výrazný. Zaostával za svojim štandardom. Nebehal a nebol aktívny.
„Nároky na lídrov, kapitánov mužstiev, hráčov, ktorí majú históriu, sú vždy iné. Aj on musí žiť s tým, že hodnotenie jeho výkonov bude vždy iná než pri mladších hráčoch," obhajuje ho Kitka.
VIDEO: Tréner Boris Kitka
Vylúčení obaja Weissovci
V prvom polčase videl Weiss ml. žltú kartu za zbytočný faul. „Mal dobre zatvoreného hráča. Bolo zbytočné, aby šiel do toho zákroku. Pri ofenzívnych hráčoch však platí, že bránenie nezvládajú tak, akoby sme si od nich predstavovali," vraví asistent trénera.
V zápasoch proti Kajratu Almaty boli vylúčení obaja Weissovci. V prvom dueli starší, v druhom mladší.
„Určite mu to je ľúto a ja som prvý, kto mu rozumie. Takisto ako ja, tak aj on by pre mužstvo spravil všetko," tvrdil pred týždňom o otcovom vylúčení Weiss junior.
Absencia trénera a kapitána by bola pre každý futbalový tím fatálna, čo sa potvrdilo aj v tomto prípade.
Slovan sa potrebuje v priebehu siedmich dní pozbierať a zoceliť. Čakajú ho súboje v play off Európskej ligy proti švajčiarskemu Bernu.