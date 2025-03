Weiss sklamal, ale neurobil chybu, tvrdil hrdina Slovana. Radi sa medzi sebou pobijeme

„V takýchto zápasoch je to bežné,” pokračoval stredopoliar Trnavy. „Derby sú plné emócií. Vždy je v nich veľa súbojov.”

Bajrič: Ak by sa hralo ešte desať minút, vyhrali by sme

„Za gól som rád, ale ak neprinesie víťazstvo, neznamená to nič,” tvrdil Željkovič. Slovan prelomil čakanie na domáci gól v dueli so Spartakom po viac než 280 minútach.

„Išli sme až do konca. Verili sme v to,” hodnotil Slovinec po stretnutí. Kouč Vladimír Weiss mu dal inštrukcie na skórovanie: „Tréner mi päť minút pred koncom povedal, že mám ísť hore, keď príde centrovaná lopta.”

Ak by podľa neho derby pokračovalo ďalších desať minút, Slovan by v ňom zvíťazil. „Dali by sme aj na 2:1,” vravel Bajrič.

Kapitán s ďalším skratom

Pre prvý tím v tabuľke išlo o cenný bod. Spartak sa k nemu mohol v prípade víťazstva priblížiť na rozdiel štyroch bodov. Teraz stráca sedem.

„Remíza je pre nás dobrá. Sme s ňou spokojní, ale mohli sme vyhrať,” dodal Slovinec vo farbách belasých.

Zápas ovplyvnila najmä červená karta kapitána Slovana Vladimíra Weissa. Ten opäť skratoval.