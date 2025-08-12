Slovan nezvládol penaltový rozstrel. S Ligou majstrov sa lúči po trpkom konci

Liga majstrov - odveta 3. predkola
Slovan Bratislava - Kajrat Almaty 1:0 po predĺžení (1:0), rozstrel z 11 m 3:4
Gól: 30. Mak
Rozstrel: Tolič dal, Gromyko nedal, Pokorný dal, Martinovič dal, Kucharevyč dal, Ricardinho dal, Mustafič nedal, Sorokin dal, Barseghjan nedal, Jorginho dal
Rozhodcovia: Bastien - Zakrani, Berthomieu (všetci Fr.)
ŽK: Weiss, Tolič, Blackman, Mak, Bajrič, Wimmer, Marcelli - Satpajev, Gromyko, Zaria, Mrynskij
Diváci: 21.005
ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman (91. Mustafič), Kašia, Wimmer, Cruz (86. Pokorný) - Bajrič, Tolič - Weiss (64. Ignatenko), Barseghjan, Mak (75. Marcelli, 117. Yirajang) - Strelec (106. Kucharevyč)
Kajrat Almaty: Zaruckij - Tapalov, Sorokin, Martinovič, Mata (68. Mrynskij) - Glazer (117. Baibek), Gromyko, Arad (106. Kassabulat) - Jorginho, Edmilson (68. Zaria, 103. Stanojev), Satpajev (106. Ricardinho)
BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava nepostúpili do play off Ligy majstrov 2025/2026.
Rozhodla o tom ich prehra v odvete 3. predkola na Tehelnom poli s Kajratom Almaty 3:4 po rozstrele z 11 m, v riadnom hracom čase sa zápas skončil 1:0.
V prvom zápase prehrali „belasí“ 0:1. Zverencov Vladimíra Weissa st. tak čaká play off o Európsku ligu proti švajčiarskemu tímu Young Boys Bern.
Termín úvodného zápasu je štvrtok 21. augusta v Bratislave, odveta sa uskutoční o týždeň neskôr.
V zápase mal Slovan viac z hry, ale v riadnom hracom čase dokázal skórovať iba raz. Podarilo sa to Róbertovi Makovi po prihrávke Marka Toliča.
V rozstrele nepremenili svoje pokusy Alen Mustafič a Tigran Barseghjan, za hostí bol neúspešný iba Valerij Gromyko.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slovanisti chceli čo najskôr zmazať manko z prvého zápasu a od úvodu sa zahryzli do súpera, ale ten pozorne bránil a nebál sa ísť do kontry.
Prvá mu vyšla v 7. minúte, keď po pravej strane ušiel Edmilson, spätnou prihrávkou našiel na hranici šestnástky úplne voľného Jorginha, jeho strela sa od brvna odrazila tesne pred bránkovú čiaru.
Potom sa hralo medzi šestnástkami, Slovan sa snažil dvakrát ohroziť bránu strelami zo strednej vzdialenosti.
Postupne si však vytváral prevahu, onedlho sa dobrou strelou prezentoval Barseghjan.
Tehelné pole rozjasal po prvý raz v 30. minúte Mak, keď zakončil kolmú prihrávku od Toliča - 1:0.
VIDEO: Róbert Mak a jeho gól na 1:0
Hostia mohli v závere polčasu odpovedať po priamom kope, ale Gromyko trafil len múr.
II. polčas:
Po zmene strán mali naďalej viac z hry „belasí“ a po piatich minútach mali sľubnú šancu po rýchlom brejku, ale Makovi nevyšla finálna prihrávka na Strelca.
Kajrat potom krátko pohrozil, ale v 58. minúte mohol prehrávať o dva góly. Barseghjan založil rýchly brejk, ale Mak trafil v čistej šanci iba do žrde.
Potom sa do ďalšej príležitosti dostal Blackman po centri Toliča, ale nezakončil dobre. Oba tímy potom poslali na trávnik čerstvých hráčov, Slovan sa pokúšal zvýšiť vedenie, blízko k tomu bol v 83. minúte Barseghjan.
Jeho prudká strela len tesne preletela okolo pravej žrde. Mohol však aj inkasovať, na Takáča sa onedlho rútil Satpajev, ale namieril len do náruče brankára.
Takáč potom zachránil Slovan opäť, keď vytlačil na roh strelu Gromyka.
Predĺženie+rozstrel:
V predĺžení ako prvý pohrozil Strelec, ale hlavičkoval v záklone a brankára neohrozil. Oba tímy potom čoraz viac zhusťovali priestor, dávali si pozor na chybu.
V druhom predĺžení to spoza šestnástky skúsil Barseghjan, ale mieril prudko a nepresne. Hostia sa dostali do šance tiež, ale ani Ricardinho nerozhodol.
V rozstrele mali lepšiu mušku hostia a v play off si zahrajú proti Celticu Glasgow.
Hlas po zápase
Boris Kitka, asistent trénera Slovana: „Samozrejme, veľké sklamanie. Ťažko sa hľadajú slová po zápase... Mali sme všetko v rukách. Bol to strašný zápas, rozkúskovaný, dostali sme opäť raz veľa žltých kariet. Bolo to o rozhodujúcom momente, škoda nepremenenej vyloženej šance Roba Maka. Kajrat mal v oboch zápasoch šťastie, že sa kritické momenty priklonili na neho. Penalty sú už lotéria, bola škoda, že sme psychickú výhodu z prvých troch jedenástok nevyužili, tá štvrtá bola rozhodujúca, tam sa to otočilo. Škoda, že sme v predĺžení neboli pokojnejší, stále sa to kúskovalo, nedal sa vytvoriť tlak, chýbal nám pokoj vo finálnej fáze. Sme smutní, bol to zápas, ktorý sme mali zvládnuť. Bude nás to dlho mátať, skúsime to hodiť čo najskôr za hlavu.“
Róbert Mak, krídelník Slovana a strelec jediného gólu zápasu: „Je to veľmi ťažké vstrebať. Verili sme, že to zvládneme, že sa dá cez nich prejsť. Preto sme išli do zápasu s ofenzívnou zostavou. Vstúpili sme do druhého polčasu veľmi dobre, mal som tam šancu, bohužiaľ, išlo to do tyčky, škoda, že to nepadlo dovnútra. Penalty sú lotéria, súper to zvládol lepšie, my sme nemali šťastie. Bohužiaľ, taký je futbal, minulý rok sme sa v tejto fáze radovali, teraz smútime.“
Marko Tolič, stredopoliar Slovana: „Musím byť kritický k sebe aj tímu. Nehrali sme dobre a ani ja som nehral tak dobre, ako viem zahrať. Kajrat bol lepší, my sme nedokázali dominovať. Mali sme zopár šancí, tie však neboli vyložené.“