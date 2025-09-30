    Nálada v klube je výborná. Nováčik súťaže nemal veľké oči, no patrí medzi najlepších

    Vladimír Pyda.
    Vladimír Pyda. (Autor: archív VP)
    Peter Cingel|30. sep 2025 o 09:30
    Jedným z lídrov mužstva je 30-ročný útočník Vladimír Pyda.

    BRATISLAVA. TJ Družstevník Čirč je nováčikom 5. ligy Sever VsFZ. V súťaži si počína veľmi dobre a v tabuľke sa drží v jej hornej časti.

    Jedným z lídrov mužstva je 30-ročný útočník Vladimír Pyda. S futbalom začínal doma v Čirči.

    Neskôr cez Lipany prišiel do Bardejova, kde hral prvú dorasteneckú ligu, ako aj druhú a tretiu ligu dospelých.

    Postupne vystriedal Šarišské Michaľany, Lipany, Tatran Prešov, opäť Partizán Bardejov a napokon sa vrátil do materského klubu.

    Aj keď pre pracovné povinnosti nenastupuje vo všetkých zápasoch, doteraz strelil 5 gólov. Čirču sa darí a Vladimír Pyda vidí dôvody takto:

    „Ak mám povedať, čím to je, určite je to vďaka skvelej partii chlapcov, ktorí sú už dlhší čas spolu, na čele s naším trénerom Ľubomírom Jackom. Je nám veľmi blízky, veď čoskoro oslávi desať rokov v našom klube.

    Pre nás je veľkým vzorom – pre niektorých by mohol byť aj ako otec – no v prvom rade je to správny a dobrý človek. Aj on má veľkú zásluhu na tom, že sa v tabuľke držíme na horných priečkach.“

    Situáciu v kabíne hodnotí bývalý mládežnícky reprezentant takto: „Nálada v tíme je, samozrejme, výborná, čo potvrdzuje aj naše umiestnenie.

    Po deviatich zápasoch máme fantastických osemnásť bodov. Čo sa týka lídrov mužstva – je ich tam viac, nechcem nikoho konkrétne vyzdvihovať.

    Ak však predsa, pre mňa osobne je to určite Lukáš Didik. Vie chlapcov povzbudiť, inšpirovať a na ihrisku ukazuje obrovskú kvalitu. Aj vďaka nemu sme tam, kde sme.“

    Čirčania ako nováčik pred súťažou nemali veľké oči. Ich výsledky sú však nad očakávanie.

    „Ciele? Na začiatku sezóny sme si ich vyslovene nestanovili. Po prihlásení do vyššej súťaže sme tam išli s malou dušičkou, keďže takmer 90 % tímu dovtedy vyššiu ligu nehralo.

    Som však rád, že sa chlapci nezľakli a pokračujú v trende – na ihrisku odvádzajú naozaj kvalitné výkony,“ hodnotí Pyda.

    Ako sme už spomenuli, nenastupuje vo všetkých zápasoch. Dôvody sú, najmä na východe Slovenska, pre mnohých futbalistov rovnaké:

    „Keďže pracujem v zahraničí, nemôžem nastupovať v každom zápase, hrávam teda nepravidelne. No aj keď nie som doma, všetky zápasy sledujem a držím chalanom palce.

    Ako sa mi darí na ihrisku? To by mal skôr zhodnotiť tréner. Viete, ako to je – raz to ide, raz nie, ale stále sa snažím a chcem mužstvu pomôcť najviac, ako viem.“

    Aj v osobnom živote je spokojný. Už čoskoro čaká Vlada a jeho rodinu významná udalosť:

    „V osobnom živote sú pre mňa na prvom mieste rodinné veci. S manželkou Klaudiou čakáme prírastok do rodiny, z čoho mám obrovskú radosť.

    A moje malé hobby? V garáži si rád prezúvam pneumatiky – v lete aj v zime – hlavne pre rodinu a zopár známych.“

    Tabuľka V. liga Sever VsFZ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FK Vysoké TatryFK Vysoké TatryFK Vysoké Tatry
    9
    7
    1
    1
    20:9
    22
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    OFK Tatran KračúnovceOFK Tatran KračúnovceOFK Tatran Kračúnovce
    9
    6
    1
    2
    19:10
    19
    V
    V
    V
    V
    V
    3
    TJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČTJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČTJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČ
    9
    5
    3
    1
    24:12
    18
    P
    V
    R
    V
    V
    4
    FK Šarišské DravceFK Šarišské DravceFK Šarišské Dravce
    9
    4
    3
    2
    19:19
    15
    V
    V
    R
    P
    R
    5
    OFK Tatran BystréOFK Tatran BystréOFK Tatran Bystré
    9
    5
    0
    4
    18:19
    15
    V
    P
    V
    P
    V
    6
    TJ Družstevník BreznicaTJ Družstevník BreznicaTJ Družstevník Breznica
    9
    5
    0
    4
    14:13
    15
    P
    V
    P
    V
    P
    7
    TJ JasenovTJ JasenovTJ Jasenov
    9
    5
    0
    4
    20:16
    15
    V
    P
    V
    P
    P
    8
    MŠK Slavoj Spišská BeláMŠK Slavoj Spišská BeláMŠK Slavoj Spišská Belá
    9
    4
    2
    3
    12:10
    14
    V
    R
    P
    P
    P
    9
    FK 05 LevočaFK 05 LevočaFK 05 Levoča
    9
    4
    0
    5
    21:20
    12
    P
    P
    V
    P
    V
    10
    FK Dulova VesFK Dulova VesFK Dulova Ves
    9
    2
    3
    4
    13:16
    9
    P
    R
    P
    V
    R
    11
    FK SoľFK SoľFK Soľ
    9
    3
    0
    6
    10:17
    9
    V
    P
    V
    P
    V
    12
    Futbalový klub Nižný HrušovFutbalový klub Nižný HrušovFutbalový klub Nižný Hrušov
    9
    2
    2
    5
    11:15
    8
    P
    V
    P
    V
    P
    13
    FK TJ Sokol BrezovicaFK TJ Sokol BrezovicaFK TJ Sokol Brezovica
    9
    1
    3
    5
    9:15
    6
    P
    P
    P
    R
    P
    14
    OFK Marhaň-Koprivnica o.z.OFK Marhaň-Koprivnica o.z.OFK Marhaň-Koprivnica o.z.
    9
    0
    2
    7
    10:29
    2
    P
    P
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

