Nálada v klube je výborná. Nováčik súťaže nemal veľké oči, no patrí medzi najlepších

BRATISLAVA. TJ Družstevník Čirč je nováčikom 5. ligy Sever VsFZ. V súťaži si počína veľmi dobre a v tabuľke sa drží v jej hornej časti.
Jedným z lídrov mužstva je 30-ročný útočník Vladimír Pyda. S futbalom začínal doma v Čirči.
Neskôr cez Lipany prišiel do Bardejova, kde hral prvú dorasteneckú ligu, ako aj druhú a tretiu ligu dospelých.
Postupne vystriedal Šarišské Michaľany, Lipany, Tatran Prešov, opäť Partizán Bardejov a napokon sa vrátil do materského klubu.
Aj keď pre pracovné povinnosti nenastupuje vo všetkých zápasoch, doteraz strelil 5 gólov. Čirču sa darí a Vladimír Pyda vidí dôvody takto:
„Ak mám povedať, čím to je, určite je to vďaka skvelej partii chlapcov, ktorí sú už dlhší čas spolu, na čele s naším trénerom Ľubomírom Jackom. Je nám veľmi blízky, veď čoskoro oslávi desať rokov v našom klube.
Pre nás je veľkým vzorom – pre niektorých by mohol byť aj ako otec – no v prvom rade je to správny a dobrý človek. Aj on má veľkú zásluhu na tom, že sa v tabuľke držíme na horných priečkach.“
Situáciu v kabíne hodnotí bývalý mládežnícky reprezentant takto: „Nálada v tíme je, samozrejme, výborná, čo potvrdzuje aj naše umiestnenie.
Po deviatich zápasoch máme fantastických osemnásť bodov. Čo sa týka lídrov mužstva – je ich tam viac, nechcem nikoho konkrétne vyzdvihovať.
Ak však predsa, pre mňa osobne je to určite Lukáš Didik. Vie chlapcov povzbudiť, inšpirovať a na ihrisku ukazuje obrovskú kvalitu. Aj vďaka nemu sme tam, kde sme.“
Čirčania ako nováčik pred súťažou nemali veľké oči. Ich výsledky sú však nad očakávanie.
„Ciele? Na začiatku sezóny sme si ich vyslovene nestanovili. Po prihlásení do vyššej súťaže sme tam išli s malou dušičkou, keďže takmer 90 % tímu dovtedy vyššiu ligu nehralo.
Som však rád, že sa chlapci nezľakli a pokračujú v trende – na ihrisku odvádzajú naozaj kvalitné výkony,“ hodnotí Pyda.
Ako sme už spomenuli, nenastupuje vo všetkých zápasoch. Dôvody sú, najmä na východe Slovenska, pre mnohých futbalistov rovnaké:
„Keďže pracujem v zahraničí, nemôžem nastupovať v každom zápase, hrávam teda nepravidelne. No aj keď nie som doma, všetky zápasy sledujem a držím chalanom palce.
Ako sa mi darí na ihrisku? To by mal skôr zhodnotiť tréner. Viete, ako to je – raz to ide, raz nie, ale stále sa snažím a chcem mužstvu pomôcť najviac, ako viem.“
Aj v osobnom živote je spokojný. Už čoskoro čaká Vlada a jeho rodinu významná udalosť:
„V osobnom živote sú pre mňa na prvom mieste rodinné veci. S manželkou Klaudiou čakáme prírastok do rodiny, z čoho mám obrovskú radosť.
A moje malé hobby? V garáži si rád prezúvam pneumatiky – v lete aj v zime – hlavne pre rodinu a zopár známych.“