Vulgarizmy ho vyšli draho. Komisia potrestala trénera Prešova pozastavením funkcie

Hlavný tréner Prešova Vladimír Cifranič.
Fotogaléria (15)
Hlavný tréner Prešova Vladimír Cifranič. (Autor: TASR)
TASR|7. nov 2025 o 14:01
Tréner nováčika urážal hráča Žiliny s použitím vulgarizmu.

BRATISLAVA. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala trénera Tatrana Prešov Vladimíra Cifraniča pozastavením výkonu funkcie na tri týždne.

Kormidelníka Prešova vylúčili v zápase 13. kola so Žilinou za hrubé nešportové prejavy, konkrétne išlo o urážku hráča s použitím vulgarizmu.

Cifranič má pozastavenú činnosť od 2. novembra, svojmu družstvu tak nebude k dispozícii v ligových dueloch s Trnavou a Dunajskou Stredou, na lavičke bude absentovať aj v stretnutí Slovnaft Cupu s Púchovom.

Okrem toho potrestala prezidenta klubu Ľuboša Micheľa za hrubé nešportové prejavy pokutou vo výške 600 eur a zákazom vstupu do priestorov štadióna umožňujúcich styk s delegovanými osobami do 31. marca 2026.

Fotogaléria zo zápasu FC Tatran Prešov - MŠK Žilina (Niké liga - 13. kolo)
Na snímke v popredí sprava Xavier Adang (Žilina) a Patrik Šimko (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
Na snímke radosť hráčov Žiliny z gólu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
Na snímke radosť hráčov Žiliny z gólu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
Na snímke vpravo Andy Masaryk (Prešov) bojuje o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
15 fotografií
Na snímke uprostred sprava Miroslav Káčer (Žilina) a Roman Begala (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke v popredí sprava Samuel Ďatko (Žilina) a Jozef Menich (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke zľava Aleksandre Narimanidze (Žilina) a Andy Masaryk (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke sprava Marko Roginič (Žilina) a Jozef Menich (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke radosť hráčov Žiliny z gólu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke radosť hráčov Žiliny z gólu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke uprostred hráč Žiliny Michal Faško sa raduje z gólu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke hlavný tréner Prešova Vladimír Cifranič v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke v popredí sprava Patrik Iľko (Žilina) a Taras Bondarenko (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke v popredí zľava Miroslav Káčer (Žilina) a Juraj Kotula (Prešov) v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke fanúšikovia Prešova v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
7
4
2
26:12
25
V
V
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
5
4
4
21:19
19
R
P
P
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
4
1
8
11:24
13
P
P
R
P
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
2
1
10
18:32
7
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    dnes 14:01
