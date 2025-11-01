Veľké vášne v Prešove. Domáci tréner bol vylúčený, Žilinčania to využili naplno

Fotka zo zápasu FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
Fotogaléria (15)
Fotka zo zápasu FC Tatran Prešov - MŠK Žilina. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|1. nov 2025 o 17:23
Po červenej karte Vladimíra Cifraniča inkasovali domáci tri góly.

Niké liga - 13. kolo

Prešov - Žilina 0:4 (0:1)

Góly: 43. Adang, 70. Faško (z 11m), 75. Roginič, 88. Kóša

Rozhodovali: Smolák - Bednár, Roszbeck, ŽK: Sipľak, Gáll - Roginič, Kaša

Diváci: 6160

Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Revenco (56. Gáll) - Kotula, Šimko (82. Juritka), Begala, Sipľak - Olejník (82. Simon), Masaryk (56. Morim), Regáli (90+1. Ukhan)

Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Kopásek (89. Szánthó), Káčer, Adang, Bari (82. Hranica) - Faško (83. Kóša), Roginič (82. Prokop), Ďatko (59. Iľko)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

PREŠOV. Futbalisti MŠK Žilina si v dueli 13. kola Niké ligy poradili s FC Tatran Prešov 4:0.

Zároveň dosiahli na východe republiky 500. víťazstvo v najvyššej súťaži.

Najväčší podiel mal na tom Michal Faško, ktorý v priebehu piatich minút druhého polčasu premenil penaltu a prihral na gól Markovi Roginičovi.

Do štvrtkového poobedia pritom nebolo jasné, či sa zápas odohrá, keďže deviatich hráčov Tatrana trápila viróza. Napriek tomu mali lepší štart do zápasu práve domáci.

Fotogaléria zo zápasu FC Tatran Prešov - MŠK Žilina (Niké liga - 13. kolo)
Na snímke v popredí sprava Xavier Adang (Žilina) a Patrik Šimko (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
Na snímke radosť hráčov Žiliny z gólu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
Na snímke radosť hráčov Žiliny z gólu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
Na snímke vpravo Andy Masaryk (Prešov) bojuje o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
15 fotografií
Na snímke uprostred sprava Miroslav Káčer (Žilina) a Roman Begala (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.

Svoj územný tlak však nevyužili a Xavier Adang na druhej strane v 43. minúte otvoril skóre duelu.

Penaltu pre Faška v 70. minúte musel odobriť až systém VAR, ofenzívny hráč hostí je s deviatimi gólmi na čele tabuľky strelcov. Pred ňou videl červenú kartu tréner Vladimír Cifranič.

Najproduktívnejší futbalista Niké ligy potom siedmou asistenciou v sezóne pripravil gól pre Roginiča a v závere ešte František Kóša upravil na 4:0.

Prešov tak zostal aj po piatich dueloch naďalej bez domácej výhry (3 prehry a 2 remízy).

Žilina si udržala na čele tabuľky náskok bodu pred Slovanom Bratislava, ten má zápas k dobru.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
2
3
19:11
20
V
R
P
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
4
2
6
14:20
14
P
V
V
R
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
12
2
1
9
17:29
7
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Fotka zo zápasu FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
    Fotka zo zápasu FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
    Veľké vášne v Prešove. Domáci tréner bol vylúčený, Žilinčania to využili naplno
    dnes 17:23|1
