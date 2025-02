Odmietla ponuky z Česka, Grécka či USA. Bývalému majstrovi chce pomôcť k návratu medzi elitu

BARDEJOV. V oblasti ženského futbalu patril Partizán Bardejov pred pár rokmi k slovenskej elite. V období od roku 2012 do roku 2021 ženský tím získal titul majsteriek Slovenska, zahral si v Lige majstrov a trikrát triumfoval v Slovenskom pohári. Avšak po kontroverznom rozhodnutí Slovenského futbalového zväzu sa slávna éra bardejovského ženského futbalu skončila. V súčasnosti pôsobia Partizánky v druhej lige. Napriek tomu, že hrajú nižšiu súťaž, v tíme sa nachádza viacero mládežníckych reprezentantiek.

Jednou z opôr druholigového tímu je devätnásťročná stredopoliarka a kapitánka VIKTÓRIA CUPEROVÁ. Tak ako mnohé talentované futbalistky, aj ona začínala s chlapcami. "S futbalom som začala, keď som mala sedem rokov. Do jedenástich rokov som hrávala v chlapčenských kategóriách. Potom som prešla do dievčenskej kategórie WU15 a neskôr do WU19. V tejto kategórii sme si v sezóne 2022/2023 vybojovali titul majsteriek Slovenska. Momentálne druhý rok hrávam medzi ženami."

Viktória Cuperová. (Autor: Peter Cingel)

Aj medzi dospelými sa talentovaná stredopoliarka presadila a svoje pôsobenie v ženskej kategórii hodnotí pozitívne.

"Myslím si, že sa mi darí celkom dobre. Po jesennej časti máme odohraných osem zápasov a všetky sme vyhrali. Podarilo sa mi gólovo presadiť a pridať aj asistencie. Veľmi ma to teší, no za to vďačím najmä mojim spoluhráčkam. Snažím sa na každom tréningu zlepšovať, pretože futbal ma veľmi baví a napĺňa. Aj keď je to niekedy náročné, viem, že to všetko má zmysel." Bardejovčanky sa po nepríjemnom „páde“ rýchlo spamätali a nedovolili, aby ženský futbal na Hornom Šariši zanikol. Najskôr pôsobili len v juniorskej súťaži, neskôr sa zapojili aj do ženskej ligy. Kapitánka druholigového tímu vníma situáciu nasledovne: "Ženský tím v Bardejove sa nanovo vytvoril v sezóne 2023/2024. Prihlásili nás do druhej ženskej ligy.

Naším cieľom bolo prebojovať sa do prvej ligy, čo sa nám, žiaľ, nepodarilo, aj keď sme veľmi bojovali a chceli. Prvé miesto a postup do prvej ligy nám vzal tím KFC Komárno a my sme skončili na druhom mieste. Tento rok sa náš cieľ nezmenil a ja verím, že sa nám ho podarí splniť. Viem, že to nebude jednoduché, ale určite urobíme všetko pre to, aby sme postúpili. Momentálne sa po jesennej časti nachádzame na prvom mieste tabuľky. Nesmieme však žiadneho súpera podceniť, bez ohľadu na to, na akej priečke v tabuľke sa nachádza. Každý zápas je iný, a preto musíme ísť od zápasu k zápasu s pokorou, trpezlivosťou, bojovnosťou a túžbou po víťazstve."

Viktória Cuperová si už vyskúšala aj reprezentačný dres. "Do reprezentácie sa mi podarilo dostať už v kategórii WU15, neskôr som pokračovala v kategórii WU17. Do reprezentácie WU19 som sa dostala až v sezóne 2023/2024, keď ma po zisku titulu majsteriek Slovenska z predchádzajúcej sezóny oslovil reprezentačný tréner. Odohrala som dva kvalifikačné zápasy o postup na majstrovstvá Európy proti Rumunsku a Kazachstanu." Cieľom je zahraničný klub Jej futbalové ambície sú úzko späté s cieľmi klubu. Rovnako ako jej spoluhráčky túži po postupe do najvyššej súťaže.

"Mojím futbalovým cieľom je momentálne postup do prvej ženskej ligy. Po tomto úspechu dlho túžim a verím, že sa nám ho podarí zrealizovať. Mojím dlhodobým snom je hrať futbal na profesionálnej úrovni a dostať sa do kvalitného zahraničného klubu."

Futbalistky Partizána Bardejov. (Autor: Peter Cingel)

V súkromnom živote má ešte dostatok času na stanovenie konkrétnych cieľov. "Čo sa týka osobného života, nemám presne definovaný cieľ. Chcela by som však byť dobrým človekom, ktorý dokáže pochopiť, podporiť a pomôcť druhým. Chcem byť šťastná, užívať si život naplno s rodinou, priateľmi a ľuďmi, na ktorých mi najviac záleží.

Študujem na Prešovskej univerzite v Prešove, kde som v prvom ročníku bakalárskeho štúdia v odbore učiteľstvo telesnej výchovy. Mojím akademickým cieľom je úspešne ukončiť bakalárske aj magisterské štúdium.“ Samozrejme, že talentovaná hráčka upútala aj pozornosť iných klubov, no zatiaľ sa rozhodla zostať verná Bardejovu. "Mojou prvou ponukou na prestup bol tím Lokomotíva Brno. V lete som tam absolvovala skúšku. Tréner aj hráčky boli so mnou spokojní a chceli, aby som k nim prestúpila. Po dlhšom premýšľaní som sa však rozhodla zostať v Bardejove. Záujem o mňa prejavili aj tímy z Grécka a USA, no aj tieto ponuky som odmietla.“

