Celý polčas si všímal postavenie brankára. Prekvapil ho zo 60 metrov

„Celý polčas som si všímal postavenie brankára a videl som, že často stojí ďaleko pred bránou, už mimo šestnástky. Tak som to skúsil a naozaj vystrelil na bránu. Brankár cúval, lopty sa aj dotkol, no vyraziť ju už nevedel,“ vravel Medgyes, syn niekdajšieho ligového futbalistu Dunajskej Stredy s rovnakým menom a brat skokanky do výšky a do diaľky Renáty Medgyesovej.