VIDEO: Expresne rýchly gól z dediny. Vraj som raketa, tešil sa jeho strelec

VERNÁR. Zápas siedmej ligy PFZ TJ Tatran Liptovská Teplička – TJ Partizán Vernár mal nevídaný začiatok.

Hostia sa ujali vedenia už v 6. sekunde, keď sa expresne rýchlym gólom presadil Tomáš Gajan.

„Nemáme to nacvičené, ale s našim kapitánom to skúšame. Väčšinou sa dohodneme pred výkopom, ale teraz sme sa paradoxne nedohodli. A vyšlo to,“ tešil sa autor rýchleho gólu Tomáš Gajan z TJ Partizán Vernár.

Diváci boli v šoku

Jeho mužstvo nikdy takýto rýchly gól nedalo. Bola to premiéra.

„Všetci na štadióne zostali v šoku. Sám so nečakal, že to tak ľahko prepadne za obranu. Už som to len doťukol a viedli sme 1:0,“ dodal.