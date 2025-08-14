VIDEO: Trnava povstala. Takmer stratený súboj štyrmi gólmi poslala do predĺženia

radosť hráčov Trnavy po strelení gólu
Fotogaléria (9)
radosť hráčov Trnavy po strelení gólu (Autor: TASR)
Sportnet|14. aug 2025 o 22:26 (aktualizované 14. aug 2025 o 23:26)
ShareTweet1

Pozrite si góly zo zápasu Spartak Trnava - Universitatea Craiova v odvete 3. predkola Konferenčnej ligy.

TRNAVA. Štadión Antona Malatinského v Trnave sa otriasal v základoch. Domácemu Spartaku sa podarilo niečo, v čo dúfali azda len tí najzarytejší fanúšikovia.

Trnava prehrávala v odvete 3. predkola Konferenčnej ligy s rumunským klubom Universitatea Craiova v 33. minúte 0:1, pričom úvodný duel prehrala 0:3.

Zdalo sa, že štvorgólový rozdiel už nebude víťaz Slovnaft Cupu schopný dohnať, ale ešte v prvom polčase skóroval Miloš Kratochvíl a po zmene strán sa v rozpätí 63. a 80. minúty domáci trikrát strelecky presadili.

Fotogaléria zo zápasu Spartak Trnava - Universitatea Craiova (Konferenčná liga - 3. predkolo)
vľavo kapitán Trnavy Roman Procházka a hráč Samuel Teles z Universitatea Craiova počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiova
vpravo hráč Trnavy Kristián Koštrna a futbalista Oleksandr Romančuk z Universitatea Craioa počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiova
radosť hráčov rumunského klubu Universitatea Craiova po strelení gólu, vľavo Assad Al Hamlawi a brankár Pavlo Isenko
vpravo hráč Trnavy Martin Mikovič a fubalista Samuel Teles z Universitatea Craiova počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiova
9 fotografií
základná jedenástka Trnavy pózuje pred odvetným zápasom 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiovavpravo hráč Trnavy Patrick Karhan a Oleksandr Romančuk z Universitatea Craiova počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiovavľavo kapitán Trnavy Roman Procházka a hráč Carlos Mora z Universitatea Craiova počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiovazľava hráč Juraj Badelj z Universitatea Craiova, futbalista Trnavy Philip Azango a Tudor Baluta z Universitatea Craiovaradosť hráčov Trnavy po strelení gólu

Po priamom kope dorazil loptu do siete Patrick Nwadike, následne sa krásnou strelou zaskvel Philip Azango a napokon dvojzápas o play-off Konferenčnej ligy poslal do predĺženia 21-ročný Timotej Kudlička. 

Napokon však Trnava nedotiahla obrat do úspešného konca a rumunský klub napokon poslali do play-off góly Tudora Balutu a Stevena Nsimbu (4:3 pp).

Pozrite si góly zápasu FC Spartak Trnava - Universitatea Craiova.

VIDEO: Góly zo zápasu Spartak Trnava - Universitatea Craiova

VIDEO: Gól Stefana Baiarama na 0:1

Facebook video

VIDEO: Gól Miloša Kratochvíla na 1:1

Facebook video

VIDEO: Gól Patricka Nwadikeho na 2:1

Facebook video

VIDEO: Gól Philipa Azanga na 3:1

Facebook video

VIDEO: Gól Timoteja Kudličku na 4:1

Facebook video

VIDEO: Gól Tudora Balutu na 4:2

Facebook video

VIDEO: Gól Stevena Nsimbu na 4:3

Facebook video

﻿

Konferenčná liga

    Kapitán Trnavy Roman Procházka a hráč Samuel Teles z Universitatea Craiova počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiova.
    Kapitán Trnavy Roman Procházka a hráč Samuel Teles z Universitatea Craiova počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiova.
    Reinkarnácia v priamom prenose, jasal komentátor. Hlúpy gól však zmaril trnavské sny
    Titanilla Bőddnes 00:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»VIDEO: Trnava povstala. Takmer stratený súboj štyrmi gólmi poslala do predĺženia