VIDEO: Trnava povstala. Takmer stratený súboj štyrmi gólmi poslala do predĺženia

TRNAVA. Štadión Antona Malatinského v Trnave sa otriasal v základoch. Domácemu Spartaku sa podarilo niečo, v čo dúfali azda len tí najzarytejší fanúšikovia.
Trnava prehrávala v odvete 3. predkola Konferenčnej ligy s rumunským klubom Universitatea Craiova v 33. minúte 0:1, pričom úvodný duel prehrala 0:3.
Zdalo sa, že štvorgólový rozdiel už nebude víťaz Slovnaft Cupu schopný dohnať, ale ešte v prvom polčase skóroval Miloš Kratochvíl a po zmene strán sa v rozpätí 63. a 80. minúty domáci trikrát strelecky presadili.
Po priamom kope dorazil loptu do siete Patrick Nwadike, následne sa krásnou strelou zaskvel Philip Azango a napokon dvojzápas o play-off Konferenčnej ligy poslal do predĺženia 21-ročný Timotej Kudlička.
Napokon však Trnava nedotiahla obrat do úspešného konca a rumunský klub napokon poslali do play-off góly Tudora Balutu a Stevena Nsimbu (4:3 pp).
Pozrite si góly zápasu FC Spartak Trnava - Universitatea Craiova.
