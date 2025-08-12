ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - FK Kajrat Almaty dnes, Liga majstrov LIVE (3. predkolo - odveta)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a FK Kajrat Almaty dnes hrajú druhý zápas 3. predkola Ligy majstrov.
Slovan úvodný duel v Kazachstane prehral 0:1. Odveta na Tehelnom poli sa začína o 20.15 h.
ŠK Slovan Bratislava - FK Kajrat Almaty (Liga majstrov, 3. predkolo, druhý zápas)
V Kazachstane Slovan minulý týždeň prehral 0:1. V 90. minúte premenil nariadený pokutový kop domáci Satpaev. Belasí hrali od 65. minúty bez vylúčeného Ibrahima. V odvete nebudú môcť počítať ani s hlavným trénerom Vladimírom Weissom st., ktorý bol taktiež vylúčený.
Asistent trénera Boris Kitka na margo dnešného zápasu povedal: „V prvom zápase sme možno hrali viac na výsledok. Ak sme boli kritizovaní, bolo to opodstatnené. V odvete musíme zmeniť prístup, hrať na víťazstvo a postúpiť. Musí byť jednoznačne vidieť, kto chce postúpiť ďalej. Chceme viac tvoriť, byť konštruktívni a mať väčšiu emóciu v ofenzíve."
V prípade postupu cez Kajrat zabojuje Slovan proti Celticu Glasgow o Ligu majstrov. Ak odvetu nezvládne, čaká ho play-off Európskej ligy proti švajčiarskemu YB Bern.
V postup Slovana verí 71% tipérov, jeden z nich môže vyhrať 3285 €
Slovenský majster sa v prvom súboji dostal do nepríjemnej situácie. Z kazašskej pôdy si do domácej odvety odniesol jednogólové manko po prehre 0:1. Tehelné pole však dokáže divy, Slovan sa bude opierať o podporu z tribún a tipéri nepochybujú, že sa mu podarí otočiť nepriaznivý vývoj. Postup „belasých“ totiž očakáva až 71% tipujúcich!
Len 2% netipujú domácu výhru.
Slovan je jednoznačným favoritom duelu proti Kajratu. Okrem prevahy v tipoch na postup je ešte výraznejší rozdiel v samotnom zápase. Až 98% si myslí, že slovenský majster dotiahne zápas aspoň do predĺženia, teda že na Tehelnom poli zvíťazí. Dosť tipérov predpokladá aj góly, až 89% si myslí, že padnú aspoň tri, presné zásahy na oboch stranách očakáva 74% tipujúcich.
Postup Slovana odporúča tipovať aj hlavný bookmaker Niké Richard Slušný: „Slovan po nepresvedčivom výkone v prvom zápase v odvete musí zabrať, ak chce snívať o LM aj v tejto sezóne. Domáci Kajrat nepredviedol v tomto zápase nič výnimočné, navyše vonku hrá o triedu slabšie ako doma, takže v silách Slovana určite je vyhrať aj o dva góly. Skúsil by som aj stávku na postup Slovana.“
Postup Slovana rezonuje aj medzi najzaujímavejšími tiketmi na odvetné stretnutie. Aktuálne sa kurz pohybuje okolo 2,00 ale jeden tipér stihol ešte kurz 2,19 a z vkladu 1500 eur sa môže radovať z výhry 3285 eur. Iný tipér sa zase v pomerne nízkom kurze 1,61 uspokojil aj s triumfom Slovana v riadnom hracom čase. Tiket podal za 1250 eur a očakáva sumu 2012 eur. Aktuálne je už kurz zaujímavejší – 1,75 O rovnú tisícku bojuje tipér, ktorý čaká, že Slovanisti vsietia aspoň dva góly. Góly očakáva aj tipér, ktorý skombinoval tri duely. Predpokladá, že to bude padať na Tehelnom poli, v zápase Benfica – Nice a Plzni. Ak sa trafí, zo 110 eur spraví 716.
Práve súboj medzi Plzňou a Rangers púta najväčšiu pozornosť. Viktoriáni totiž na škótskom trávniku prehrali 0:3, teraz ich triumf očakáva až 70% tipujúcich. Fenerbahce Milana Škriniara taktiež prvý súboj proti Feyenoordu nezvládlo (1:2), ale v odvete mu verí 91% tipujúcich. Prekvapujúco prehralo aj Dynamo Kyjev, v odvete proti cyperskému Pafosu mu verí už len 45%.
Doplňme, aké tikety spravili radosť tipérom v prvom dueli Kajrat – Slovan. Tam sa tešili tipéri, ktorí verili kazašskému majstrovi. Istý tipér využil kurz 2,31 a z tisícky spravil 2310 eur. V dueli sme boli svedkami až 12 rohových kopov. Tipérovi, ktorý podal tiket v kurze 1,99 za tisícku by stačilo na zelenú radosť aj 10 rohov. Aké víťazné tikety si poskladáte vy?