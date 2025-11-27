VIDEO: Góly zápasu Slovan Bratislava - Rayo Vallecano v Konferenčnej lige

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava hrajú svoj štvrtý zápas v ligovej fáze Konferenčnej ligy, na Tehelnom poli hostia španielske Rayo Vallecano.
Slovan rozvlnil sieť súpera už v deviatej minúte, no zásah Šporara nakopon zamietol VAR pre ofsajd.
Skóre zápasu otvorilo Vallecano v 24. minúte po góle španielskeho útočníka Frana Péreza.
Belasím sa vydaril vstup do druhého polčasu, v ktorom Kašia vyrovnal v 49. minúte na 1:1 a o tri minúty neskôr otočil na 2:1 Yirajang.
