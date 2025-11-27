VIDEO: Góly zápasu Slovan Bratislava - Rayo Vallecano v Konferenčnej lige

Momentka zo zápasu Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
Momentka zo zápasu Slovan Bratislava - Rayo Vallecano (Autor: X/Rayo Vallecano)
Sportnet|27. nov 2025 o 19:28 (aktualizované 27. nov 2025 o 20:07)
Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - Rayo Vallecano v Konferenčnej lige.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava hrajú svoj štvrtý zápas v ligovej fáze Konferenčnej ligy, na Tehelnom poli hostia španielske Rayo Vallecano.

Slovan rozvlnil sieť súpera už v deviatej minúte, no zásah Šporara nakopon zamietol VAR pre ofsajd.

Skóre zápasu otvorilo Vallecano v 24. minúte po góle španielskeho útočníka Frana Péreza.

Belasím sa vydaril vstup do druhého polčasu, v ktorom Kašia vyrovnal v 49. minúte na 1:1 a o tri minúty neskôr otočil na 2:1 Yirajang.

Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - Rayo Vallecano.

VIDEO: Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2:1

VIDEO: Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 1:1

