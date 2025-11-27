ONLINE: Slovan Bratislava - Rayo Vallecano dnes, Konferenčná liga LIVE (4. kolo)

Futbalisti tímov ŠK Slovan Bratislava a Rayo Vallecano dnes hrajú zápas štvrtého kola ligovej fázy Konferenčnej ligy v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá v Bratislave na Tehelnom poli.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano (Konferenčná liga LIVE, 4. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa na štvrtý pokus pokúsia zabodovať v aktuálnom ročníku Európskej konferenčnej ligy. Ich súperom bude španielsky tím Rayo Vallecano. Úvodný výkop na Tehelnom poli je na programe o 18:45.
Belasí postupne podľahli Štrasburgu 1:2, Alkmaaru 0:1 a Kuopiu 1:3. Dnes im budú chýbať zranení Barseghjan, Tolič a Kucharevič, pre kartový trest si nezahrá ani Cruz. V Niké lige Slovan figuruje na 2. priečke, na vedúcu Žilinu stráca jeden bod, no má zápas k dobru.
Vallecano sa v tabuľke Konferenčnej ligy nachádza na 6. mieste, doposiaľ v troch dueloch získalo 7 bodov. Zdolalo Shkendiju 2:0, remizovalo s Häckenom 2:2 a nad Lechom Poznaň zvíťazilo 3:2. V španielskej La Lige sa Vallecano nachádza na 13. mieste, na konte má 16 bodov.
