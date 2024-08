VIDEO: Ukážkový volej zo Záhoria. V šiestej lige padol parádny gól

RADIMOV, KOPČANY. Zápasy medzi Radimovom a Kopčanmi patria medzi najväčšie derby na Záhorí.

Súboj tradičných rivalov spestril v 4. kole VI. ligy Západ parádny gól. Z voleja ho strelil hosťujúci Frederik Daniel.

„Nedá sa povedať, že by som to vyslovene trénoval. Jednoducho som to vyskúšal a padlo mi to tam,“ pre Sportnet povedal Frederik Daniel z TJ Kopčany.