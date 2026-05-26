Tragédia v českom klube. Zomrel len 21-ročný hráč, ktorý hral aj v Southamptone

Victor Udoh. (Autor: X/Southampton FC)
ČTK|26. máj 2026 o 20:36
V Nigérii bol nájdený mŕtvy za nevyjasnených okolností.

V nigérijskom hlavnom meste Abuje bol nájdený mŕtvy futbalista Českých Budějovíc Victor Udoh.

Správu o úmrtí dvadsaťjedenročného útočníka potvrdilo druholigové Dynamo na sociálnej sieti. Udoh v tejto sezóne nastupoval za jeho rezervu. Príčina futbalovej smrti nie je známa.

Udoh mal za sebou angažmán v Antverpách a Southamptone. Do Českých Budějovíc prišiel vlani v lete a za rezervu Dynama naskočil do troch zápasov a strelil dve bránky.

V Nigérii bol nájdený mŕtvy za nevyjasnených okolností. Podľa zdrojov z Afriky malo ísť buď o otravu jedlom alebo alkoholom.

Udoh bol nájdený mŕtvy v nedeľu ráno po tom, čo predchádzajúci večer strávil s priateľmi v meste.

