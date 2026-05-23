Záujem o Dúbravku údajne z oboch pražských S. Vráti sa po 8 rokoch do Sparty?

Martin Dúbravka by mohol v prípade letného odchodu z Anglicka v budúcej sezóne zakotviť v Česku.
Podľa viacerých českých zdrojov o skúseného 37-ročného brankára slovenskej futbalovej reprezentácie majú záujem oba najväčšie pražské kluby - Slavia aj Sparta. Informácia pochádza zo zdrojov livesport Zprávy a webu eFootbal.
"Po zostupe Burnley z Premier League tam určite nezostane. Buď zostane v Anglicku alebo má ponuky so Sparty a Slavie," povedal nový tréner futbalistov Slovenska Vladimír Weiss počas tlačovej konferencie v Bratislave pri príležitosti svojho návratu k národnému tímu.
Dúbravka sa ospravedlnil z blížiaceho sa júnového zrazu reprezentácie. Je za tým kombinácia osobných, rodinných aj zdravotných dôvodov. Veľkú úlohu zrejme zohráva aj hľadanie angažmánu pre budúcu sezónu.
Burnley zostupuje z Premier League a skúsenému slovenskému brankárovi tam končí zmluva.
V práve vrcholiacej sezóne Dúbravka odchytal až 35 zápasov v najvyššej anglickej súťaži a komentátori sa zhodujú, že bol jeden z najlepších hráčov Burnley.
Dúbravka už v Sparte Praha pôsobil v sezóne 2017/2018. Práve odtiaľ odišiel na Britské ostrovy, kde takmer 7 rokov pôsobil v Newcastle United s krátkym intermezzom na hosťovaní v Manchestri United.
Jeho zatiaľ poslednou anglickou zastávkou bolo spomenuté Burnley.
Dúbravka je reprezentant Slovenska od roku 2014. Odvtedy odchytal v drese s dvojkrížom 60 zápasov. Nechýbal na dvoch majstrovstvách Európy v rokoch 2020 a 2024.