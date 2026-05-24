Slovák oslabil Liberec a prehral. Pražské kluby zvládli záverečné zápasy

Hráči Sparta Praha. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. máj 2026 o 16:20
Do akcie sa dostalo niekoľko slovenských futbalistov.

Slovenský futbalista Martin Rýzek v drese Liberca videl červenú kartu za faul v 15. minúte nedeľného stretnutia záverečného kola sezóny českej ligy na pôde Jablonca. Slovan po vylúčení 21-ročného obrancu podľahol domácim 1:2.

Pražská Slavia zakončila majstrovský ročník víťazne, keď na domácom štadióne zdolala Viktoriu Plzeň 3:0.

Za domácich nastúpil prvýkrát v ligovej sezóne po dlhodobom zranení kolena Dominik Javorček, keď naskočil z lavičky v 77. minúte.

Za Plzeň odchytal celý duel Dominik Ťapaj a plnú porciu minút absolvovali aj kapitán hostí Patrik Hrošovský a obranca Dávid Krčík.

Sparta aj s kapitánom Lukášom Haraslínom a brankárom Jakubom Surovčíkom zvíťazila 2:1 nad Hradcom Králové s Jakubom Uhrinčaťom či Lukášom Čmelíkom.

Česká liga - nadstavba

Skupina o titul - záverečné 5. kolo:

SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň 3:0 (3:0)

Góly: 2. Chaloupek, 6. Suleiman, 38. Chytil (z 11 m)

/D. Javorček hral od 77. min., E. Prekop a I. Schranz na lavičke - P. Hrošovský odohral ako kapitán celý zápas, D. Ťapaj odchytal celý zápas, D. Krčík celý zápas, M. Tvrdoň na lavičke/

AC Sparta Praha – FC Hradec Králové 2:1 (1:1)

Góly: 35. Mercado, 48. Rahmani - 8. Ludvíček

/J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín hral ako kapitán do 76. min., S. Zajac na lavičke - J. Uhrinčať odohral celý zápas, L. Čmelík hral od 57. min. a videl ŽK/

FK Jablonec – FC Slovan Liberec 2:1 (1:0)

Góly: 38. Zorvan, 76. Tekijaški - 72. Chanturišvili

ČK: 15. Rýzek (Liberec)

/S. Nebyla odohral celý zápas a videl ŽK, S. Lavrinčík na lavičke - M. Rýzek hral od začiatku a videl ČK, P. Dulay a L. Letenay hrali do 61. min., I. Krajčírik na lavičke/

