Baník Ostrava zvládol zápas o všetko. Jeho súper si strelil tri vlastné góly

Futbalisti Baníka Ostrava nedopustili v sobotu priame vypadnutie z najvyššej českej súťaže a zahrajú si baráž.
V „súboji o všetko“ vyhrali v záverečnom kole nadstavby na ihrisku Dukly 3:0 a do nižšej súťaže poslali práve pražské mužstvo.
Baník obsadil napokon predposledné 15. miesto, do baráže ide spoločne so Slováckom. Dukla si v dueli dala tri vlastné góly.
Oba tímy vstupovali do stretnutia s rovnakým počtom bodov, no ak sa chcel Baník vyhnúť zostupu, musel zvíťaziť.
Prípadná remíza by mu nestačila, pretože Dukla sa v základnej časti umiestnila vyššie.
Tromi smoliarmi sa v dôležitom súboji stali Marios Pourzitidis, Mouhamed Traore a Lukáš Penxa.
V základnej zostave hostí nastúpil Slovák Artúr Musák a do hry sa dostal aj striedajúci Jakub Pira. V drese Dukly sa predstavil Rajmund Mikuš.
S pohodlným náskokom 10 bodov na barážové priečky ukončila sezónu Mladá Boleslav. V Tepliciach na záver súťaže prehrala 0:2.
Zverenci Slováka Zdenka Frťalu sa vďaka trom bodom posunuli na konečné 11. miesto. Dvanásty skončil napokon Zlín, ktorý v sobotu vyhral nad Slováckom 1:0.
V Olomouci sa rozhodlo o tom, že domáce mužstvo obsadilo 7. miesto. Sigma doma v odvete zdolala Karvinú 4:0 a nadviazala na víťazstvo 3:1 z prvého zápasu.
Okrem konečného umiestnenia si domáci zabezpečili aj voľný žreb pre 2. kolo českého pohára.
Česká liga - nadstavba:
Play off o umiestnenie - odveta finále:
SK Sigma Olomouc - MFK Karviná 4:0 (2:0)
Góly: 26. Šturm, 29. Baráth, 60. Růsek, 82. Lurvink
/M. Hruška (Olomouc) celý zápas na lavičke náhradníkov/
/prvý zápas: 3:1, konečné 7. miesto obsadil Olomouc/
Skupina o záchranu - záverečné 5. kolo:
FK Mladá Boleslav – FK Teplice 0:2 (0:0)
Góly: 64. Hopi, 90+4. Kozák
/M. Králik celý zápas na lavičke náhradníkov - J. Jakubko odohral celý zápas, M. Riznič do 59. min, R. Ludha na lavičke náhradníkov/
FC Zlín – 1. FC Slovácko 1:0 (1:0)
Góly: 9. Kolář
/M. Pišoja odohral celý zápas - F. Vaško prvý polčas, P. Blahút druhý polčas, A. Fiala, M. Koscelník a M. Šviderský všetci na lavičke náhradníkov/
FK Dukla Praha – Baník Ostrava 0:3 (0:1)
Góly: 36. Pourzitidis, 57. Traore, 74. Penxa (všetky vlastné)
/R. Mikuš hral do 69. min - A. Musák hral do 78. min, J. Pira od 78. min, V. Budinský a M. Rusnák celý zápas na lavičke náhradníkov/