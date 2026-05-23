Baník Ostrava zvládol zápas o všetko. Jeho súper si strelil tri vlastné góly

Futbalisti FC Baník Ostrava oslavujú gól. (Autor: X / FC Baník Ostrava)
TASR|23. máj 2026 o 16:19
Futbalisti Baníka Ostrava nedopustili v sobotu priame vypadnutie z najvyššej českej súťaže a zahrajú si baráž.

V „súboji o všetko“ vyhrali v záverečnom kole nadstavby na ihrisku Dukly 3:0 a do nižšej súťaže poslali práve pražské mužstvo.

Baník obsadil napokon predposledné 15. miesto, do baráže ide spoločne so Slováckom. Dukla si v dueli dala tri vlastné góly.

Oba tímy vstupovali do stretnutia s rovnakým počtom bodov, no ak sa chcel Baník vyhnúť zostupu, musel zvíťaziť.

Prípadná remíza by mu nestačila, pretože Dukla sa v základnej časti umiestnila vyššie.

Tromi smoliarmi sa v dôležitom súboji stali Marios Pourzitidis, Mouhamed Traore a Lukáš Penxa.

V základnej zostave hostí nastúpil Slovák Artúr Musák a do hry sa dostal aj striedajúci Jakub Pira. V drese Dukly sa predstavil Rajmund Mikuš.

S pohodlným náskokom 10 bodov na barážové priečky ukončila sezónu Mladá Boleslav. V Tepliciach na záver súťaže prehrala 0:2.

Zverenci Slováka Zdenka Frťalu sa vďaka trom bodom posunuli na konečné 11. miesto. Dvanásty skončil napokon Zlín, ktorý v sobotu vyhral nad Slováckom 1:0.

V Olomouci sa rozhodlo o tom, že domáce mužstvo obsadilo 7. miesto. Sigma doma v odvete zdolala Karvinú 4:0 a nadviazala na víťazstvo 3:1 z prvého zápasu.

Okrem konečného umiestnenia si domáci zabezpečili aj voľný žreb pre 2. kolo českého pohára.

Česká liga - nadstavba:

Play off o umiestnenie - odveta finále:

SK Sigma Olomouc - MFK Karviná 4:0 (2:0)

Góly: 26. Šturm, 29. Baráth, 60. Růsek, 82. Lurvink

/M. Hruška (Olomouc) celý zápas na lavičke náhradníkov/

/prvý zápas: 3:1, konečné 7. miesto obsadil Olomouc/

Skupina o záchranu - záverečné 5. kolo:

FK Mladá Boleslav – FK Teplice 0:2 (0:0)

Góly: 64. Hopi, 90+4. Kozák

/M. Králik celý zápas na lavičke náhradníkov - J. Jakubko odohral celý zápas, M. Riznič do 59. min, R. Ludha na lavičke náhradníkov/

FC Zlín – 1. FC Slovácko 1:0 (1:0)

Góly: 9. Kolář

/M. Pišoja odohral celý zápas - F. Vaško prvý polčas, P. Blahút druhý polčas, A. Fiala, M. Koscelník a M. Šviderský všetci na lavičke náhradníkov/

FK Dukla Praha – Baník Ostrava 0:3 (0:1)

Góly: 36. Pourzitidis, 57. Traore, 74. Penxa (všetky vlastné)

/R. Mikuš hral do 69. min - A. Musák hral do 78. min, J. Pira od 78. min, V. Budinský a M. Rusnák celý zápas na lavičke náhradníkov/

