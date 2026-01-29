Minister Huliak zastavil financovanie Slovenského futbalového zväzu. Dôvody neuviedol

Pozastavenie odporučil kontrolór.

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak podpísal osvedčenie o dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov voči Slovenskému futbalovému zväzu. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej konferencii.

Minister nešpecifikoval presné dôvody, na ktoré kontrolór poukázal.

„Hlavný kontrolór športu vykonáva v SFZ kontrolu. Včera, 28. januára, mi bolo doručené písomné stanovisko od hlavného kontrolóra športu, v ktorom ma informuje, že počas prebiehajúcej kontroly nadobudol dôvodné podozrenie zo závažného nedostatku na strane SFZ.

Vo svojom stanovisku požiadal ministerstvo neodkladne konať v zmysle zákona o športe.

Požiadal ma o okamžité dočasné zastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov SFZ.

Na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku. Dnes som podpísal osvedčenie o dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov voči SFZ,“ oznámil Huliak.

VIDEO: Vyjadrenie ministra Huliaka k SFZ

Situácia je pre futbalový zväz o to komplikovanejšia, že zákon v tomto prípade nepripúšťa opravné prostriedky. „Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie,“ potvrdil minister. 

Správu budeme aktualizovať o stanovisko SFZ

