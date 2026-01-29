Minister Huliak zastavil financovanie Slovenského futbalového zväzu. Dôvody neuviedol

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak podpísal osvedčenie o dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov voči Slovenskému futbalovému zväzu. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej konferencii.
Minister nešpecifikoval presné dôvody, na ktoré kontrolór poukázal.
„Hlavný kontrolór športu vykonáva v SFZ kontrolu. Včera, 28. januára, mi bolo doručené písomné stanovisko od hlavného kontrolóra športu, v ktorom ma informuje, že počas prebiehajúcej kontroly nadobudol dôvodné podozrenie zo závažného nedostatku na strane SFZ.
Vo svojom stanovisku požiadal ministerstvo neodkladne konať v zmysle zákona o športe.
Požiadal ma o okamžité dočasné zastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov SFZ.
Na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku. Dnes som podpísal osvedčenie o dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov voči SFZ,“ oznámil Huliak.
VIDEO: Vyjadrenie ministra Huliaka k SFZ
Situácia je pre futbalový zväz o to komplikovanejšia, že zákon v tomto prípade nepripúšťa opravné prostriedky. „Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie,“ potvrdil minister.
Správu budeme aktualizovať o stanovisko SFZ