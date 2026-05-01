VIDEO: McDavid sa trofeje opäť nedočká. Minnesota postúpila po dlhých rokoch

Hokejisti Minnesoty Wild postúpili prvýkrát od roku 2015 do 2. kola play off NHL.
Aj vďaka dvom gólom a asistencii obrancu Quinna Hughesa vyhrali v noci na piatok v šiestom dueli štvrťfinále Západnej konferencie doma nad Dallasom 5:2 a v sérii triumfovali 4:2 na zápasy.
V druhom kole je aj Anaheim, ktorý v šiestom stretnutí zdolal Edmonton 5:2 a v sérii uspel rovnako 4:2.
Minnesota sa v konferenčnom semifinále stretne s Coloradom, víťazom Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti.
Na Anaheim čaká úspešnejší z dvojice Vegas - Utah, Golden Knights vedú v sérii 3:2 a šiesty zápas je na programe v noci na sobotu.
Nečakaný koniec Dallasu
Dallas sa v uplynulých troch ročníkoch dostal vždy až do finále Západnej konferencie, tentoraz však vo vyraďovačke vypadol hneď na úvodnej prekážke.
Minnesota otvorila skóre v 6. minúte, keď sa pekne uvoľnil Hughes a prvým gólom v tohtoročnom play off dostal „divochov" do vedenia.
Stars v druhej tretine strhli v druhej tretine skóre vo svoj prospech, keď sa presadili Wyatt Johnston a Mavrik Bourque, ale už o necelú minútu neskôr vyrovnal Vladimir Tarasenko, ktorý strelil svoj 50. gól v play off.
Wild o svojom postupe rozhodli v tretej perióde. Víťazný gól strelil Hughes v 51. minúte, keď nahodil puk do „ohňa" a od obrancu Dallasu Iľju Ľjubuškina sa odrazil za chrbát Jakea Oettingera. Víťazstvo Wild spečatil dvoma gólmi do prázdnej bránky Matt Boldy.
„Mali sme skvelú príležitosť na domácom ľade ukončiť sériu v šiestom zápase. Vedeli sme, že keď to nevyjde, tak budeme mať šancu ešte v siedmom zápase, ale chceli sme využiť výhodu domáceho prostredia a sme radi, že to vyšlo," povedal pre nhl.com Hughes. Brankár Jesper Wallstedt pomohol tímu k víťazstvu 21 úspešnými zákrokmi.
„Som veľmi hrdý na našich hráčov, je radosť trénovať tento tím. Bola to náročná séria, v ktorej sme sa veľa naučili. Snažili sme sa byť v každom momente lepší a silnejší a dnes to bol krásny príklad.
Od začiatku sme boli v zápase, každý išiel naplno, hrali sme obetavo, blokovali sme strely, je veľmi zábavné koučovať tento tím," povedal tréner Minnesoty John Hynes.
Z vedenia napokon prehra
Dallas viedol v sérii 2:1, ale potom prehral tri zápasy za sebou a netradične skoro sa lúči so sezónou.
„V zápase sme doslova dreli, ale mám pocit, že po každej chybe, ktorú sme spravili, skončil puk v našej bránke.
Na druhej strane nám chýbalo v zakončení o niečo viac šťastia," povedal útočník „hviezd" Matt Duchene.
„Treba však uznať, že majú skvelý tím a hrali naozaj vynikajúco. My sme robili čo sa dalo, ale nevyšlo to," dodal.
Edmonton končí priskoro
Edmonton nezopakuje finálovú účasť v bojoch o Stanleyho pohár z uplynulých dvoch sezón.
Postaral sa o to Anaheim, ktorý uspel v šiestom zápase doma 5:2, keď si Leo Carlsson, Troy Terry i Chris Kreider pripísal zhodne gól a dve asistencie. Ducks vyhrali svoju prvú sériu v play off od roku 2017.
„Káčeri" prvýkrát v sérii strelili úvodný gólu duelu, keď strelu veterána Johna Carlsona dvakrát tečovali hráči Anaheimu a puk sa dokĺzal za chrbát Connora Ingrama.
Autorom gólu bol Ryan Poehling. O necelé štyri minúty viedli domáci už 2:0, keď rýchly brejk zakončil presne veterán Kreider.
Oilers ešte v prvej tretine znížili na 1:2, brankár Lukáš Dostál neudržal puk po strele hostí a z dorážky sa presadil Connor Murphy.
O pár sekúnd neskôr však putoval na trestnú lavicu Ryan-Nugent Hopkins a Ducks v presilovke opäť udreli.
Strelu Gauthiera tečoval obranca hostí Darnell Nurse a puk preletel nad ramenom Ingrama do bránky. Anaheim mal v sérii s Edmontonom fantastické presilovky, keď ich využil na 50 percent.
Kľúčové momenty duelu a aj celej sérii sa odohrali v závere druhej tretiny. V predposlednej minúte skóroval Zach Hyman a zdalo sa, že Oilers znížili na 2:3, ale rozhodcovia gól po vzhliadnutí videa neuznali, pretože Hyman puk do bránky kopol.
O pár momentov neskôr udrelo na druhej strane, keď ďalší rýchly výpad Ducks zakončil úspešne Troy Terry a 47 sekúnd pred koncom prostrednej časti poslal kalifornský tím do vedenia 4:1.
Oilers ešte dal nádej v 42. minúte Vasilij Podkolzin, ale do prázdnej bránky spečatil postup Carlsson.
Priemerný tím s veľkými očakávaniami
Kapitán Edmontonu Connor McDavid bodoval v sérii v troch zápasoch, celkovo nazbieral šesť bodov za gól a päť asistencií. Po vypadnutí neskrýval sklamanie. „
Hrali rýchlo a my sme na nich jednoducho nestačili. Počas celej sezóny sme neboli konzistentní a nezmenilo sa to ani v play off. Sme priemerný tím s veľkými očakávaniami. Je to sklamanie," povedal McDavid po zápase.
Anaheim sa po deviatich rokoch pozrie do 2. kola play off. „Boli sme nadšení už len z postupu do play off a nesmierne sa tešíme, že ideme ďalej. Som hrdý na tento tím, zvládli sme náročnú skúšku," povedal pre espn.com útočník Troy Terry.
Spokojný bol aj tréner Joel Quenneville, ktorý prebral tím v lete. „Bol to náš najlepší výkon v sérii, ak nie aj v celej sezóne. Všetko išlo ako malo," povedal 67-ročný tréner, ktorý doviedol Chicago Blackhawks k trom Stanley Cupom (2010, 2013, 2015).
NHL - 1. kolo play-off
Minnesota Wild - Dallas Stars 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Góly: 7. Q. Hughes (M. Foligno, Sturm), 38. Tarasenko (Trenin, Q. Hughes), 51. Q. Hughes (Faber, Zuccarello), 59. Boldy, 60. Boldy – 28. W. Johnston (Rantanen, Duchene), 37. Bourque (Bunting, Ljubuškin)
/konečný výsledok série: 4:2, Minnesota postúpila do 2. kola/
Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Góly: 10. Poehling (Carlson, C. Gauthier), 14. Kreider (Leo Carlsson, Terry), 17. C. Gauthier (LaCombe, McTavish), 40. Terry (Leo Carlsson, Kreider), 58. Leo Carlsson (Terry, Kreider) – 16. Murphy (Samanski, C. Dach), 42. Podkolzin (K. Kapanen, Draisaitl)
Brankári: Dostál - Ingram, strely na bránku: 31:27
/konečný výsledok série: 4:2, Anaheim postúpil do 2. kola/