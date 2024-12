Majú najlepší útok, najviac divákov a na jar všetkých silných doma

TRSTICE. Platiť dostatočne široký a konkurencieschopný káder v štvrtej lige Západ nebolo vlani pre nováčika z Trstíc úplne jednoduché a s návratom do piatej ligy Juhovýchod HUMMEL bol klub viac-menej stotožnený už pred koncom odvetnej časti.

Keď však pred touto sezónou opustilo tím hneď niekoľko opôr, ktoré si to namierili napríklad do rakúskej nižšej súťaže (Oleksandr Piven), alebo k ašpirantovi na postup do tretej ligy z Gabčíkova (Nazar Oleksiuk a András Lénárt), mnohí sa pýtali, akým futbalom chce predvlaňajší suverén piatej ligy opäť pritiahnuť diváka.