VIDEO: Slafkovský skóroval po krásnej akcii, v Montreale prekonal ďalší rekord

Juraj Slafkovský a Ivan Demidov oslavujú výhru Montrealu.
Juraj Slafkovský a Ivan Demidov oslavujú výhru Montrealu. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|12. mar 2026 o 06:47
Slafkovský sa stal najproduktívnejším hráčom Canadiens do 22 rokov.

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v noci na štvrtok svoj 24. gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL.

Dvadsaťjedenročný útočník ním prispel k víťazstvu Montrealu Canadiens na ľade Ottawy Senators 3:2.

VIDEO: 24. gól Juraja Slafkovského v sezóne

Za Montreal dokázal nazbierať už 164 bodov, čím prekonal historický zápis Henriho Richarda (163 bodov).

Slovák sa stal hráčom s najvyšším počtom bodov v histórii Montrealu Canadiens pred dovŕšením 22 rokov.

﻿Prehre svojho tímu nezabránil druhý Slovák v akcii Martin Fehérváry, ktorého Washington Capitals podľahol na ľade Philadelphie Flyers 1:4, pričom 26-ročný obranca sa do štatistík bodovo nezapísal.

﻿NHL - výsledky (12. marec):

Ottawa Senators – Montreal Canadiens 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Góly: 17. Batherson (B. Tkachuk, Stützle), 19. Stützle (Batherson, Giroux) – 2. Slafkovský (Děmidov, Suzuki), 39. Texier (L. Hutson, J. Evans), 53. Děmidov (Newhook, Guhle)

Philadelphia Flyers – Washington Capitals 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Góly: 25. Konecny (Sanheim, Bump), 33. Zegras (Tippett), 48. Drysdale (Cates, York), 60. Tippett (Dvorak, Cates) – 10. R. Leonard (Ovečkin, Dubois)



NHL

