VIDEO: Slafkovský skóroval po krásnej akcii, v Montreale prekonal ďalší rekord

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v noci na štvrtok svoj 24. gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL.
Dvadsaťjedenročný útočník ním prispel k víťazstvu Montrealu Canadiens na ľade Ottawy Senators 3:2.
VIDEO: 24. gól Juraja Slafkovského v sezóne
Za Montreal dokázal nazbierať už 164 bodov, čím prekonal historický zápis Henriho Richarda (163 bodov).
Slovák sa stal hráčom s najvyšším počtom bodov v histórii Montrealu Canadiens pred dovŕšením 22 rokov.
Prehre svojho tímu nezabránil druhý Slovák v akcii Martin Fehérváry, ktorého Washington Capitals podľahol na ľade Philadelphie Flyers 1:4, pričom 26-ročný obranca sa do štatistík bodovo nezapísal.
NHL - výsledky (12. marec):
Ottawa Senators – Montreal Canadiens 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Góly: 17. Batherson (B. Tkachuk, Stützle), 19. Stützle (Batherson, Giroux) – 2. Slafkovský (Děmidov, Suzuki), 39. Texier (L. Hutson, J. Evans), 53. Děmidov (Newhook, Guhle)
Philadelphia Flyers – Washington Capitals 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly: 25. Konecny (Sanheim, Bump), 33. Zegras (Tippett), 48. Drysdale (Cates, York), 60. Tippett (Dvorak, Cates) – 10. R. Leonard (Ovečkin, Dubois)
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: