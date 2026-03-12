Kapitán Realu ukázal čistú mágiu. Umelecké dielo, ktoré dokáže len 0,1 percenta

Brankár mal famóznu asistenciu.

Existuje len jeden tím, ktorý dokáže premeniť bezútešnú situáciu na dojímavú futbalovú exhibíciu.

Real Madrid aj s množstvom absencií proti svojmu novému večnému rivalovi, Manchesteru City Pepa Guardiolu, odohral jeden z najlepších zápasov posledných rokov. Bol súdržný, pevný, koncentrovaný – a viedol ho obrovský kapitán.

"Federico Valverde zdedil číslo 8 po Toni Kroosovi, no pokojne by mohol nosiť aj deviatku po Alfredovi Di Stéfanovi – mužovi, ktorý premenil statický futbal na totálny," napísal denník AS.

Presne taký bol Uruguajčan v tomto zápase. Futbalista schopný pokryť celé ihrisko, streliť tri góly – každý z inej pozície – a zároveň pomôcť spoluhráčom v obrane.

Spoluhráči sa zhromaždili okolo neho, objímali ho a svorne naňho ukazovali rukami. Ukázal sa ako pravý kapitán najslávnejšej klubovej značky sveta. Ak bude hrať Real na tejto úrovni, treba s ním počítať vo všetkom.

Dávno si tak neužil

„Neuveriteľné, človek vždy sníva o takýchto večeroch. Chcem poďakovať spoluhráčom, ktorí mi dávajú potrebnú dôveru, aby som bol psychicky v pohode, rovnako aj realizačnému tímu a fanúšikom, ktorí nás podporujú, aj keď je to ťažká sezóna,“ opisoval Federico Valverde.

Jeho Real Madrid v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov zdolal doma Manchester City rozdielom triedy 3:0.

„Dnes som si zápas veľmi užil, už dávno som si ho takto neužil,“ dodal Valverde.

Po góloch zatínal päste, víťazne zdvíhal ruky a búchal na klubový znak na drese.

Životný zápas za 22 minút

V tejto sezóne skóroval v Lige majstrov vôbec prvýkrát. A hneď dal proti anglickému gigantovi tri góly. To, čo predtým nestihol v deviatich zápasoch, dokázal v jednom polčase.

Hetrik vybavil za 22 minút.

Nie je pritom typickým kanonierom. Pred týmto zápasom s City odohral v sezóne 38 zápasov vo všetkých súťažiach a strelil len tri góly.

V stredu mal životný večer. Počas celých 94 minút predviedol strhujúci fyzický výkon.

VIDEO: Zostrih zápasu Real Madrid - Manchester City

Valverde je univerzál, ktorý nemá problém zaskočiť na kraji obrany či dokonca na stopérskom poste. Tentoraz však žiaril najmä v ofenzíve. Všetky tri góly boli parádne, no najmä tretí bol brilantný.

Umelecké dielo

„V 42. minúte prišlo umelecké dielo, pod ktoré by sa možno podpísalo len 0,1 percenta futbalistov na planéte,“ napísal Joel Del Río z denníka Marca.

Brahim poslal jemnú prihrávku oblúčikom a nasledoval pohyb Valverdeho, ktorý sa zapíše do histórie. Prehodil si loptu cez Guehiho a prudkou strelou prekonal brankára Donnarummu priamo na hranici šestnástky.

Kapitán Realu nechal bez slov ľudí na štadióne aj vlastných spoluhráčov pri oslave. Najlepšie bolo opäť vidieť Antonia Rüdigera, ktorý chytal Uruguajcovi nohy, či na nich nenájde niečo „zvláštne“ po tej Valverdeho bláznivosti.

Ale nie. Bola to len čistá mágia.

Courtois rozdával milimetrové prihrávky

Ďalším kľúčovým mužom bol brankár Thibaut Courtois, ktorý založil gólové akcie. V prvom prípade poslal famóznu asistenciu práve na Valverdeho.

„Z kroku a milimetrový pas. To je neskutočné,“ opisoval v štúdiu Nova Sport bývalý brankár Kamil Čontofalský.

Belgický brankár predviedol takmer 60-metrovú asistenciu, ktorá prekonala obranu Manchesteru City a demonštrovala jeho schopnosť rozdávať presné prihrávky. Tento spektakulárny moment podčiarkol jeho komplexný herný prejav.

„Veľa sme trénovali situácie po rozohrávke od brány, keď oni pressujú jeden na jedného. Vpredu máme rýchlych hráčov a dobre sme to využili,“ vysvetľoval Valverde.

Z Uruguaja až na vrchol

Do kráľovského klubu prišiel v júli 2016 z uruguajského Peñarolu. Ako osemnásťročný začal trénovať s prvým tímom Realu a postupne sa rozohrával v rezervnom mužstve.

Už v nasledujúcej sezóne zamieril na hosťovanie do Deportiva La Coruña, kde nastúpil na 24 zápasov a potvrdil veľký potenciál.

V ďalšej sezóne sa už predstavil v A-tíme Realu Madrid. Súťažný debut si pripísal v októbri 2018 v Lige majstrov proti Plzni, keď nastúpil na záverečných 37 minút.

Od sezóny 2019/2020 hráva stabilne v základnej zostave.

„Už tréner Zidane odo mňa chcel, aby som behal až do smrti. Tak sa aj snažím pomôcť tímu, jednoducho bežím, kým mi neumrú nohy,“ priznal neúnavný stredopoliar.

Prezývka, ktorá sa zmenila

V Uruguaji ho odmalička volali El Pajarito – Vtáčik. Prezývku dostal preto, že bol veľmi chudý, malý a na ihrisku doslova lietal s ľahkosťou.

V dospelosti ho však premenovali na El Halcón – Sokol. Lepšie vystihuje jeho premenu na dravého a silného stredopoliara.

Sám hráč priznal, že sa s touto prezývkou stotožňuje viac, pretože „Vtáčik“ už k jeho agresívnemu štýlu hry nesedel.

Guardiola bezradný

Real Madrid odohral presne taký typ zápasu, ktorý ho historicky definoval v Lige majstrov, zatiaľ čo Manchester City sa jasne pomýlil vo svojom taktickom pláne.

Pep Guardiola pôsobil na lavičke bezradne. Nie raz sa chytal za plešatú hlavu.

Absolútne sa nepresadil Erling Haaland. Hviezdny útočník City bol prakticky neviditeľný.

Guardio­lovi to navyše proti Realu Madrid v posledných rokoch vôbec nevychádza.ň

Real vyradil Manchester City vlani už v play-off o osemfinále, predvlani vo štvrťfinále. Teraz je blízko k tomu, aby anglického šampióna odsunul z najprestížnejšej klubovej súťaže sveta do tretice.

Odveta v Manchestri sa hrá už o týždeň. Real však cestuje na Etihad s náskokom, ktorý môže mať cenu zlata.

