ONLINE: FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú dohrávku zápasu 11. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 11. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
FC Spartak Trnava
Domáci futbalisti dokázali v prebiehajúcej sezóne nazbierať zatiaľ 16 bodov a majú pozitívne skóre 15:7. Aktuálne patrí Spartaku 5. pozícia.
Trnava odohrala svoj posledný ligový zápas na pôde Žiliny a po výbornom výkone sa zrodila remíza 2:2. Za Spartak sa strelecky presadili Roman Procházka a Hilary Gong. Dnes sa očakáva fantastická atmosféra a výborný futbal.
ŠK Slovan Bratislava
Zverenci Vladimíra Weissa majú na svojom konte po ôsmich odohraných zápasoch 18 bodov a pozitívne skóre 19:12. Slovanu patrí aktuálne 3. pozícia. Na lídra z Dunajskej Stredy strácajú jeden bod, ale majú dva zápasy k dobru. Slovan odohral svoj posledný ligový zápas na pôde Trenčína a dokázal zvíťaziť tesne 2:1. Dvomi gólmi rozhodla zápas mladá nádej hostí Nino Marcelli.
Príde na štadióny Niké ligy 25-tisíc divákov? Tipni si v Niké!
Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?
Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.
Dovedna sa preto očakáva 25-tisícová návšteva. Na ňu sa dá aj podať v Niké. Ak sa tak stane, vyjde tiket s kurzom 1,92. Ak nie, tak 1,73.