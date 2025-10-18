ONLINE: FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy.
FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy.
Sportnet|18. okt 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z dohrávky zápasu 11. kola Niké ligy: FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava.

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú dohrávku zápasu 11. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 11. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2025/2026
18.10.2025 o 18:00
11. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného futbalového zápasu Nike ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.

FC Spartak Trnava

Domáci futbalisti dokázali v prebiehajúcej sezóne nazbierať zatiaľ 16 bodov a majú pozitívne skóre 15:7. Aktuálne patrí Spartaku 5. pozícia.
Trnava odohrala svoj posledný ligový zápas na pôde Žiliny a po výbornom výkone sa zrodila remíza 2:2. Za Spartak sa strelecky presadili Roman Procházka a Hilary Gong. Dnes sa očakáva fantastická atmosféra a výborný futbal.

ŠK Slovan Bratislava

Zverenci Vladimíra Weissa majú na svojom konte po ôsmich odohraných zápasoch 18 bodov a pozitívne skóre 19:12. Slovanu patrí aktuálne 3. pozícia. Na lídra z Dunajskej Stredy strácajú jeden bod, ale majú dva zápasy k dobru. Slovan odohral svoj posledný ligový zápas na pôde Trenčína a dokázal zvíťaziť tesne 2:1. Dvomi gólmi rozhodla zápas mladá nádej hostí Nino Marcelli.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Príde na štadióny Niké ligy 25-tisíc divákov? Tipni si v Niké!

Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?

Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.

Dovedna sa preto očakáva 25-tisícová návšteva. Na ňu sa dá aj podať v Niké. Ak sa tak stane, vyjde tiket s kurzom 1,92. Ak nie, tak 1,73.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
4
4
9:14
10
R
P
V
P
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
1
5
4
11:15
8
R
R
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
2
2
5
10:17
8
R
R
P
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

