Jediní hrajú pod umelým osvetlením, pre súperov sú ako červené súkno

MYJAVA. V dvoch predchádzajúcich skrátených sezónach tretej ligy Západ skončil Spartak Myjava zakaždým na prvom mieste, teraz zimuje na piatom a odložený domáci zápas s predposledným Partizánskym ho môže - v prípade zisku troch bodov - posunúť na bronzový stupienok hneď za dva silné tímy z Považia. Čierno-bieli majú v tabuľke po neúplnej jeseni pripísaných deväť víťazstiev, štyri remízy a tri prehry. Na konci tejto sezóny môže byť ešte dobrý každý bod, veď naplánovaná reorganizácia dala 18-člennej súťaži silný náboj. Zo štyroch skupín tretej ligy vzniknú dve (západ a východ) a to znamená, že do dvojskupinovej tretej ligy sa prederú len tí lepší.

No a medzi nich chcú jednoznačne patriť Myjavčania, ktorí nie tak dávno hrali najvyššiu súťaži, z ktorej ale nakoniec v polke sezóny 2016/17 na protest vystúpili. V tabuľke pritom figurovali na šiestom mieste a počas jesene hrali dokonca Európsku ligu UEFA. Napokon však neboli preradení o súťaž nižšie, ale - ako exemplárny trest - ich riadiaci orgán zaradil až do štvrtej ligy, v ktorej hralo vtedy ich béčko. Kopaničiari sa ale otriasli, časom skonsolidovali a najbližšiu jar sú pripravení dotiahnuť to do „novej“ tretej ligy. „Myslím si, že v bezgólovom šlágri kola so suverénom súťaže Považskou Bystricou sme boli o ten gólik lepší my,“ hovorí od leta hlavný tréner Spartaka Myjava DANIEL KVASNICA (37), ktorý bol ešte ako hráč aj pri historickom postupe do najvyššej súťaže. V lete ste prebrali ako hlavný tréner víťazné mužstvo vlaňajšej - neúplnej - sezóny. Aj ste trochu váhali, či do toho ísť? Mal som dve celkom zaujímavé ponuky, ale Myjava je moja srdcovka a obrovská výzva, preto som nad ponukou Spartaka Myjava vôbec neváhal. Navyše, čakala vás reorganizačná sezóna. S akým cieľom do nej klub vstupoval? Cieľom bolo zapracovávanie mladých hráčov a zároveň predvádzať moderný herný štýl. Reorganizáciu sme neriešili, no Myjava má, samozrejme, vysoké ciele.

V súboji bývalých prvoligistov zdolala Myjava v 3. kole 3. ligy Západ Nitru tesne 2:1. Vľavo Myjavčan Maroš Čurik a Nitran Fabiano Alves (5). (Autor: Vladimír Pyxel Domen)

Spartak Myjava hral ešte pred piatimi rokmi Fortunaligu. Nepriťažovalo tímu, že môže byť pre súperov ešte stále akoby červeným súknom? Súperi nás vnímajú naozaj ako bývalý ligový tím s krásnym štadiónom, na ktorom sa hrá, v tretej lige ako na jedinom, pod umelým osvetlením. Na Myjavu si prídu všetci futbal užiť a väčšinou sa dokážu vypnúť k oveľa lepším a bojovnejším výkonom. To nám naozaj trochu sťažuje pozíciu, napokon, aj fanúšikovia sú na nás prísnejší. My si však s tým musíme vedieť poradiť. V Slovnaft Cupe vyradili Myjavu štvrtoligové Gbely (2:0), s akým pocitom ste týždeň nato cestovali na prvé kolo tretej ligy do Šale? V Gbeloch to bol typický pohárový zápas, v ktorom sme svoje šance nepremenili a domáci nás za to potrestali. Pred sezónou sme začali tvoriť nový produkt a takto aspoň zistili, na čom vlastne sme.

V Šali viedla Myjava po góle Tomáša Kóňu, nakoniec ste viezli bod za remízu 1:1. Boli ste spokojný aj s deľbou? Vzhľadom na priebeh zápasu sme boli s bodom zo Šale spokojní, no výsledok určite ovplyvnila červená karta, ktorú sme dostali asi tri minúty po našom vedúcom góle. Aj v druhom kole prišla remíza 1:1 vonku a Spartak znovu neudržal jednogólový náskok. V Imeli ste ale inkasovali v poslednej minúte z pokutového kopu... V Imeli sme mohli ukončiť zápas prípadným gólom na 2:0, čo by bolo asi rozhodujúce. Lenže šancu sme zahodili a v závere prišiel trest. V jesennej časti sa nám však viackrát stalo, že mužstvo neudržalo tesný náskok a práve na tom budeme musieť jednoznačne popracovať.

Tréner Spartaka Myjava Daniel Kvasnica. (Autor: Vladimír Pyxel Domen)

S Nitrou ste doma zase zvíťazili tesne 2:1 vďaka gólu Erika Pecha v samom závere. Bolo v tom aj šťastie? Vždy treba mať aj šťastie, ale proti Nitre sme odohrali dobrý zápas a v závere sme boli odmenení. Naše stretnutie s Nitrou malo obojstranne vysokú kvalitu. Po víťazstve v Častkovciach (3:1) prišla v piatom zápase sezóny vôbec prvá prehra v silnej Beluši (1:0). Mali vaši hráči aj nejaké šance na vyrovnanie? Beluša má výborné mužstvo, vidieť, že je dlho pokope a vidieť to aj na postavení v tabuľke. My sme tam však nezahrali dobre a ten zápas mi veľa ukázal, či už systémovo, ale aj charakterovo.

Vo vloženom 17. kole prišla v stredajšom šlágri jediná domáca strata Myjavy, keď ste remizovali 0:0 so suverénnou Považskou Bystricou. Aký to bol zápas? Na Považskú Bystricu, ktorá je jednoznačne najlepším tímom v súťaži, sme sa svedomito pripravovali, čo sa na trávniku aj ukázalo. Osobne si myslím, že o gól sme boli lepší my, no veľká škoda nepremenených šancí. Bol to ozajstný šláger kola. Doma s Galantou strelil jediný gól zápasu až v závere Brazílčan Legnani. Vyčítali ste po víťaznom zápase hráčom niečo? Ani nie, že by som vyčítal, ale po náročných „anglických“ týždňoch bolo na hráčoch vidieť fyzickú a aj psychickú únavu. V amatérskej súťaži hrať týmto systémom je totiž pomerne náročné.

Spartak Myjava patrí v tretej lige k tým lepším tímom. (Autor: Vladimír Pyxel Domen)

V posledných štyroch zápasoch jesene získalo mužstvo z 12 možných až 10 bodov. V poslednej minúte posledného zápasu v Marcelovej inkasovalo na konečných 1:1. To muselo mrzieť... V tejto súvislosti nás však ešte viac mrzí, že sme nemohli odohrať posledné jesenné kolo doma s Partizánskym. S pribúdajúcimi zápasmi sme totiž mužstvo ešte viac spoznávali, prispôsobovali herný systém a pozície jednotlivým hráčom v rozostavení. A forma stúpala. V Marcelovej podalo mužstvo asi najlepší výkon na ihriskách súperov, no znova sa nám nepodarilo „ukončiť“ zápas gólom na 2:0. Mrzí to o to viac, že sme tam zahodili dve stopercentné šance a dva góly nám neboli uznané. Na to sa však nechcem vyhovárať. Za záver jesennej časti však chcem chlapcov určite pochváliť. Ktorí hráči vás výkonmi príjemne prekvapili či sklamali, a čo legionári? Všetci hráči pracovali svedomito a obdivujem ich, ako makali popri vlastných pracovných povinnostiach. Mrzí ma len, že som nedostal viac z Ľuba Ulricha. Naši legionári Arthur Legnani a Willian sú určite zaujímaví futbalisti individuálnymi schopnosťami, len ešte musia popracovať na tímovosti a rečovej bariére. Potom sa budú môcť posunúť aj do vyšších súťaží.

Ktorý zápas bol najlepší a ktorý najslabší? Ako najlepšie stretnutia doma by som označil dve, a to s Považskou Bystricou a Nitrou. No a vonku to bol spomínaný zápas v Marcelovej. Najslabší výkon sme podali jednoznačne v Malženiciach, kde sme prehrali 3:1.

Zo zápasu 13. kola 3. ligy Z Spartak Myjava – FKM Nové Zámky (1:0) domáci Dominik Martišiak a Tomáš Homola (17). (Autor: Vladimír Pyxel Domen)

V Spartaku Myjava ste viedli mladší dorast, prekvapilo vás niečo v mužskej tretej lige Západ? V mužskom futbale som pôsobil ako hráč a aj ako asistent trénera, preto si nemyslím, že by ma malo niečo prekvapiť. Samozrejme, pozícia trénera je iná a nie každý ju môže zastávať. Musím však povedať, že ma milo prekvapila tohtoročná úroveň tretej ligy Západ, či už posilnením hráčskych kádrov, ale aj rôznymi systémami hry, ktoré jednotlivé mužstvá v jesennej časti predvádzali. Svoje určite urobila aj naplánovaná reorganizácia súťaží, ktorá väčšine zápasov pridala na kvalite.