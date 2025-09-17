Alexander-Arnold spoznal rozsah svojho zranenia. Realu v najbližších zápasoch nepomôže

MADRID. Anglický futbalový reprezentant Trent Alexander-Arnold utrpel v utorkovom stretnutí Ligy majstrov proti Olympique Marseille zranenie zadného stehenného svalu.
V stredu o tom informoval jeho španielsky zamestnávateľ Real Madrid.
„Biely balet“ zdolal vo svojom úvodnom zápase v ligovej fáze LM francúzskeho súpera 2:1.
Dvadsaťšesťročný obranca musel pre zranenie striedať už v 5. minúte, na ihrisku ho nahradil Dani Carvajal.
„Po vyšetreniach, ktoré dnes na Trentovi Alexandrovi-Arnoldovi vykonal zdravotnícky tím Realu Madrid, mu bolo diagnostikované zranenie zadného stehenného svalu na ľavej nohe,“ citovala agentúra AFP vyhlásenie španielskeho veľkoklubu.
Podľa tamojších médií by mala letná posila z Liverpoolu chýbať Realu približne tri týždne.
Tréner Xabi Alonso tak v nasledujúcom stretnutí v LM na pôde Kajratu Almaty (30. septembra) nebude môcť počítať ani s jedným z dvoch pravých obrancov v kádri. Carvajal totiž dostal v zápase proti Marseille červenú kartu.