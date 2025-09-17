Alexander-Arnold spoznal rozsah svojho zranenia. Realu v najbližších zápasoch nepomôže

Trent Alexander-Arnold.
Trent Alexander-Arnold. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. sep 2025 o 13:45
Dvadsaťšesťročný obranca musel pre zranenie striedať už v 5. minúte duelu.

MADRID. Anglický futbalový reprezentant Trent Alexander-Arnold utrpel v utorkovom stretnutí Ligy majstrov proti Olympique Marseille zranenie zadného stehenného svalu.

V stredu o tom informoval jeho španielsky zamestnávateľ Real Madrid.

„Biely balet“ zdolal vo svojom úvodnom zápase v ligovej fáze LM francúzskeho súpera 2:1.

Dvadsaťšesťročný obranca musel pre zranenie striedať už v 5. minúte, na ihrisku ho nahradil Dani Carvajal.

„Po vyšetreniach, ktoré dnes na Trentovi Alexandrovi-Arnoldovi vykonal zdravotnícky tím Realu Madrid, mu bolo diagnostikované zranenie zadného stehenného svalu na ľavej nohe,“ citovala agentúra AFP vyhlásenie španielskeho veľkoklubu.

Podľa tamojších médií by mala letná posila z Liverpoolu chýbať Realu približne tri týždne.

Tréner Xabi Alonso tak v nasledujúcom stretnutí v LM na pôde Kajratu Almaty (30. septembra) nebude môcť počítať ani s jedným z dvoch pravých obrancov v kádri. Carvajal totiž dostal v zápase proti Marseille červenú kartu.

    Alexander-Arnold spoznal rozsah svojho zranenia. Realu v najbližších zápasoch nepomôže
    dnes 13:45
