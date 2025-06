V premiérovej sezóne vyhral titul. Viac ako taktika je dôležitá kondičná stránka, tvrdí

„S trénerstvom som začal len rok pred ziskom titulu, kedy som si urobil UEFA C licenciu a začal som hneď trénovať. Nečakal som však, že okamžite privediem mužstvo k trofeji, ale o to viac ma to motivuje,“ povedal stále len 32-ročný tréner Martin Seman.

„Klub ma oslovil s tým, že sa chce zachrániť. Budem úprimný, keď som prišiel do polorozpadnutej kabíny, bol som zhrozený. Boli tam hráči, ktorí narúšali morálku, preto sme takmer celé mužstvo museli vymeniť. Do tímu som zobral chlapcov z okresnej siedmej a dokonca ôsmej ligy,“ začal rozprávať o svojej druhej veľkej sezóne.

Do vyššej súťaže s Baníkom Brodské pre nedostatočnú licenciu nešiel, no čoskoro začal ďalšiu úspešnú misiu.

„Vraciam sa domov. Chalani na jeseň ťažili z tréningov, ktoré mali ešte so mnou, no na jar už nemali z čoho. Potrebujem ich preto dostať na rovnakú úroveň a možno ešte vyššie,“ prezradil.

Hoci pôsobí na amatérskej úrovni, vo futbale má smelé plány.

„Rád by som raz trénoval Petržalku, čo je odmalička môj obľúbený klub. Nebude to hneď, potrebujem si dokončiť licencie a mať prax. No verím, že cez tretiu ligu by som sa tam mohol dostať. Som ambiciózny človek, takže prečo nie,“ uzavrel futbalový tréner Martin Seman.