Senický dlh je už takmer minulosťou. Šoltis sa nebráni ani druhej lige

„Ten záver súťaže bol trochu náročnejší. Zachraňovali sme sa do posledného kola, chvalabohu, zvládli sme to,” hovorí o krátkej, no úspešnej druhej michalovskej misii.

„Úprimne, nepredpokladal som, že sa to nafúkne až do takýchto rozmerov. Zrejme to však bolo potrebné, keďže sa to pohlo správnym smerom. V klube nastali zmeny vo vedení, komunikovali sme spolu telefonicky, niečo z dĺžnej sumy mi už uhradili, zvyšok mi majú doplatiť v blízkej dobe. Je to na dobrej ceste. V klube majú víziu, chcú vrátiť senický futbal na stratené pozície. Držím im v tom palce,” hovorí Šoltis.

Tešia ho bývalí zverenci Addo a Trusa

V kluboch, kde 45-ročný Košičan doposiaľ pôsobil, mal k dispozícii väčšinou mužstvá s mladými hráčmi.

Progres niektorých z nich je badateľný. Za všetkých možno spomenúť Ghančana Edmunda Adda.