Mladí Slováci v kvalifikácii nezaváhali, outsidera zdolali štyrmi gólmi

Kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2023

NITRA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila v zápase 3. skupiny kvalifikácie ME do 21 rokov 2023 nad Maltou presvedčivo 4:0.

O dva góly sa postaral mladý útočník fortunaligových Michaloviec Matej Trusa, jeden gól pridal kapitán AS Trenčín Jakub Kadák, štvrtý gól bol zapísaný ako vlastný.

Mladí Slováci vyhrali druhý zo štyroch kvalifikačných duelov, pred štyrmi dňami tesne podľahli rovesníkom zo Španielska. Najbližšie sa predstavia 12. novembra v Rusku.