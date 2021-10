Rád spomína na Vrbu. Žofčák? Museli by ste ho vidieť. Je to živá legenda

Sťažovať sa na to nemôžeme. V tomto rytme sa ide od začiatku, máme za sebou už druhú prestávku a čaká nás ešte jedna. Počas nich si splníme veci, ktoré potrebujeme, robíme testovanie hráčov. Vieme, aké limity chalani dosiahli, je to dobré. Minulý týždeň sme odohrali prípravný zápas s našou farmou zo Sobraniec.

Prvoradým je jednoznačne záchrana. Ak sa to podarí, potom uvidíme, čo nám Boh nadelí. Máme teraz veľmi ťažké rozlosovanie. Hráme dvakrát vonku, doma máme Pohronie, ideme do Trenčína a následne nás čaká pohárový zápas v Komárne. Z najbližších piatich zápasov hráme štyri na ihriskách súperov, takže všetko môže byť úplne inak.

V predchádzajúcom ročníku sa Michalovce odpútali z barážovej priečky až v poslednom kole. Teraz máte na ňu náskok desiatich bodov, a to je odohratých len desať kôl. Hoci ste vlani pri mužstve neboli, cítite posun vpred?

Pevne verím, že to tak je. Hrať v spodnej šestke a biť sa každý zápas o zotrvanie v súťaži je veľmi nepríjemné. Pre každý klub i hráča. My sa však na tabuľku príliš nepozeráme, dôležité sú body. Ak ich bude dostatok, bude sa nám ľahšie pracovať.

V sobotu sa predstavíte v Senici, o ktorej pred sezónou išli chýry, že je vo veľkých problémoch. Neprekvapuje vás jej doterajšie účinkovanie?

Sú to len obyčajné reči. Neviem, kto to šíril, ale podľa mňa sú celkom v pohode. Síce prehrali posledné dva zápasy, ale majú dostatočný počet bodov. Kopec mužstiev by ich chcelo mať toľko ako Senica alebo my. Počas posledných dvoch týždňov sme sa zodpovedne pripravovali, hráčov máme zdravých. Teraz je potrebné to, aby svoju formu preukázali v zápase.