Mužstvo zachránil v lige. Či bude pokračovať? Muselo by sa zmeniť veľa vecí

Do klubu sa vrátil v neľahkej pozícii. ANTON ŠOLTIS prebral Michalovce šesť kôl pred koncom sezóny, v čase, keď im v tabuľke patrilo predposledné miesto. Mužstvu, ktoré predchádzajúce dve sezóny účinkovalo v nadstavbe o titul, hrozilo vypadnutie z Fortuna ligy. Ešte pred posledným kolom boli Michalovčania na barážovej priečke, ale vydareným záverom sa im podarilo predstihnúť Senicu.

Známy výrok by sa v Šoltisovom prípade dal upraviť na prišiel, videl, zachránil.

„Tak jednoducho by som to nenazval. Poďakovať treba aj hráčom a všetkým ľuďom v Michalovciach,“ hovorí 45-ročný tréner, ktorý má za sebou paradoxnú sezónu. Pred návratom na Zemplín pôsobil práve v Senici.

Ako ste vnímali situáciu pred posledným kolom? Nemali sme to vo vlastných rukách. Zvíťazili sme, ale potrebovali sme k tomu aj iný výsledok. Do karát nám zahralo víťazstvo Serede so Senicou. Všetko vyšlo tak, ako malo. Prichádzali sme do Michaloviec s úmyslom pomôcť a sme veľmi radi, že sa to podarilo. Rozhodujúci deň sa vyvíjal vo váš prospech. V Nitre ste jasne vyhrali (4:0), kým Senica vysoko prehrala (1:4). Ako ste to prežívali počas zápasu? Začiatok zápasu bol nervózny. Potrebovali sme súpera ´otvoriť´. Po prvom góle sme sa upokojili a stretnutie doviedli do víťazného konca. Radosť futbalistov Michaloviec po spečatení záchrany vo Fortuna lige

Samozrejme, sledovali sme aj duel Serede. Potešili sme sa, keď viedla 2:0, ale stále sme udržiavali chlapcov koncentrovaných, hoci ten zápas sme ovplyvniť nevedeli. Po znížení Senice na 1:3 sme trocha stŕpli. Vo futbale sa to môže zvrtnúť a nikdy neviete, čo sa môže udiať v závere, či bude nadstavených päť alebo sedem minút. Kedy ste si boli definitívne istí záchranou? Po štvrtom góle Serede. Vtedy sme si vraveli, že už to bude okej.. Pre michalovský futbal je to veľmi dobrá správa.

Michalovce ste prebrali vo fáze, keď už nebol priestor na experimenty. Zmenili ste niečo po svojom príchode? Meniť nebolo čo. Za šesť týždňov sa to ani veľmi nedá. Hráči boli trénovaní v poriadku a vedeli sme, aký systém hrajú. S ´Čepim´ Majorošom (predchádzajúci tréner, ktorý bol v Michalovciach aj Šoltisovým asistentom, pozn. red.) sa poznáme, telefonujeme si spolu. V tom nebol problém. Išlo o nový impulz pre kabínu, možno iný pohľad na hráčov, či zmenu postu u niektorých. A aby vložili do zápasov viac emócií.

Teší ma, že si chlapci dali v záverečných fázach poradiť a plne sa koncentrovali na záchranu mužstva v súťaži. Podarilo sa to až v poslednom kole a aj so šťastím, pretože sme situáciu nemali vo vlastných rukách, ale boli nastavení tak, aby to zvládli.

Michalovce zostanú jediným ligovým tímom z východu republiky. (Zdroj: TASR)

Zmluvu máte len do konca aktuálnej sezóny. Budete v Michalovciach pokračovať? Prišli sme sem pomôcť. Do iného klubu ako do Michaloviec by som asi v takejto situácii nešiel, lebo pri boji o záchranu do toho dávate svoje meno. Nebál som sa a mužstvu som veril. Dohodli sme sa na šesť týždňov, respektíve sedem, ak by sme hrali baráž. Uvidíme, čo najbližšie dni prinesú. Rozhovorom o pokračovaní sa nebránim, ale muselo by sa v Michalovciach zmeniť dosť veľa vecí, aby klub začal napredovať a nestagnoval.

Ako percentuálne odhadujete šance na svoje zotrvanie? Momentálne to neviem odhadnúť. Ako som spomenul, nastavenie klubu musí byť iné, lebo ide o najvyššiu súťaž. Vedia to funkcionári i majitelia klubu. Oni musia spraviť prvý krok k tomu, aby sa začalo niečo meniť a šlo to pozitívnym smerom. Michalovce sú jediný klub z východného Slovenska vo Fortuna lige a je potrebné robiť na tom, aby napredoval. Nielen hráčsky, ale aj infraštruktúrou. To je však už vnútorná politika klubu.

Teraz, keď sme ligu zachránili, je správny čas na to, aby sa tento proces začal. Aby potom nebolo neskoro. Či už budem trénerom ja alebo niekto iný, na klube mi záleží. Narážate na fakt, že káder Michaloviec sa formuje neskoro? Viacerí hráči doň prichádzajú až počas rozbehnutej sezóny. Áno, je to jeden z problémov. Každý rok je to rovnaké, pričom stabilizácia kádra je najdôležitejšia. A potom už len uskutočňovať drobné obmeny kádra. Nech hráči, ktorí spĺňajú kritériá, zostanú.

Bude Anton Šoltis na Zemplíne pokračovať? (Zdroj: TASR)