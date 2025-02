Weiss mal šťastnú ruku, jeho žolík hneď skóroval. Slovan však v boji o titul opäť zakopol

/zdroj: www.skslovan.com/:

Ivan Galád, tréner Trenčína: "Mojou snahou bolo motivovať hráčov, pretože ako malý chlapec som chodil 200 kilometrov, aby som si pozrel Slovan. Bola to taká výzva preniesť to na nich, spraviť dobrú taktiku. Namotivoval som ich s vedomím, že hrajú proti najlepšiemu tímu na Slovensku, účastníkovi Ligy majstrov. V určitých fázach zápasu bolo čiastočne vidno, že moji chlapci vedeli, čo chcú hrať. Mali sme stratégiu, a veľmi by som si prial, aby nám dnes priniesla tri body.

Musím však byť objektívny, aj Slovan mal veľké šance. V našej hre sa objavili prvky, ktorým sa venujeme na tréningu, a takto by sa klub rád prezentoval bez ohľadu na to, s kým hrá. Aj na zahraničných hráčov som sa snažil preniesť to, čo znamená čeliť Slovanu. Radi by sme na dnešok nadviazali v ďalších dueloch."

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Samozrejme, z našej strany v prvom polčase veľmi slabý výkon. Málo sme behali, mali sme slabý pohyb, prakticky nič sme si nevypracovali. Druhý polčas sme začali lepšie, so zvýšenou agresivitou a lepším pohybom hore. Nepremenili sme niekoľko šancí, Trenčín dal krásny gól, my sme tiež krásnou strelou vyrovnali a aspoň remizovali. Na konci ešte David Strelec nevyužil šancu, ktorú normálne premieňa. Trenčín si však za výkon bod zaslúžil.

My sme prvý polčas prespali, druhý po góle už mal hlavu i pätu, viac sme behali a zatlačili sme domácich. Na víťazstvo to však dnes bolo málo. Aj tento bod však ešte môže byť nakoniec dobrý, pretože sme doťahovali, Trenčín bol v eufórii. Remíza je preto spravodlivá. My musíme pridať, nájsť opäť tú emóciu a udržať si rešpekt, ktorý sme si vytvorili. S Trnavou budeme chcieť doma zvíťaziť."