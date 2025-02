ONLINE: AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (21. kolo)

AS Trenčín čaká ťažký zápas proti lídrovi Niké ligy ŠK Slovan Bratislava. Na Tehelnom poli sa skončil zápas remízou 1:1. Trenčanov bude hnať k zisku bodov aj 120. výročie klubu a nastúpia v špeciálnej sade dresov.



AS Trenčín: Trenčania naposledy prehrali v Podbrezovej 1:2. Gólovo sa presadil Mikulaj. Patrí im priebežná ôsma priečka so ziskom 18 bodov. Na siedme Michalovce majú šesťbodovú stratu. Na konci prestupového obdobia sa tím rozlúčil s Lazarom Stojsavljevičom, ktorý si to namieril do Ruska. Nigérijčan Emmanuel Uchegbu si v tejto sezóne pridal na svoj účet doposiaľ štyri presné zásahy.



ŠK Slovan Bratislava: Slovan po dvoch víťazstvách remizoval s Michalovcami 1:1. O gól Slovana sa postaral Dávid Strelec. Tím z hlavného mesta vedie celkovú tabuľku o sedem bodov pred Žilinou, ktorá má odohratý o zápas menej. Z hosťovania sa do Trenčína vrátil Artur Gajdoš. Najlepším strelcom Slovana a aj celej súťaže je 15-gólový Tigran Barseghyan.