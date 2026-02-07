Český mladík exceloval v drese Podbrezovej. Hetrik zavŕšil ešte v prvom polčase

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová. (Autor: Facebook/FK Železiarne Podbrezová)
Sportnet, TASR|7. feb 2026 o 17:26
Trenčín inkasoval od Podbrezovej až štyri góly.

Niké liga - 19. kolo

Trenčín - Podbrezová 0:4 (0:4)

Góly: 15., 35. a 45.+3 Šiler, 36. Lampreht

Rozhodovali: Dzivjak - Jánošík, Hrebeňár

ŽK: Brandis, Diouf, Musaba, Križan - Luka.

Trenčín: Katič - Pavek, Bessile, Diouf (46. Križan), Brandis - Musaba (46. Hájovský), Bazdarič, Poom (72. Doesburg) - Kam (46. Bangs), Jepihhin (46. David), Soares

Podbrezová: Jurička - Lampreht, Luka, Mielke - Kováčik, Štefánik (56. Chyla), Palumets (85. Petic), Sanusi - Galčík (72. Kujabi), Šiler (72. Duraj), Silagadze (56. Chiminec)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Podbrezovej vykročili do jarnej časti Niké ligy jednoznačným víťazstvom 4:0 na ihrisku Trenčína. 

Všetky góly sobotňajšieho zápasu 19. kola padli v prvom polčase. Hetrikom sa blysol český útočník Radek Šiler, ktorý má v aktuálnom ročníku na konte už deväť presných zásahov. Raz sa presadil jeho spoluhráč z obrany Rene Lampreht.

Zverenci trénera Štefana Markulíka si ziskom troch bodov posilnili vyhliadky na účasť v nadstavbovej skupine o titul.

V neúplnej tabuľke im patrí 5. priečka, siedmy Ružomberok na nich stráca štyri body. Trenčín natiahol šnúru bez víťazstva na päť zápasov a zostal na 10. priečke s minimálnou šancou prebojovať sa do prvej šestky.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

