VIDEO: Hancka bude trénovať legenda. Predstavil sa jej fantastickým volejom

„Keby som sa do toho oprel, asi by som prepálil štadión. Rozhodol som sa preto zakončiť s rozumom,“ pre STVR vravel po zápase Hancko.

Rodák z dedinky Kamenec pod Vtáčnikom využil center od Givaira Reada.

„Po štandardke som ostal visieť vpredu a snažil som sa nespadnúť do ofsajdovej pasce súpera. Dostal som krásny center, po ktorom som sa koncentroval hlavne na to, aby som loptu trafil čisto. Nevymýšľal som nejaké veľké veci, len som to chcel trafiť a som rád, že sa to podarilo,“ vravel pre holandskú televíziu NOS.