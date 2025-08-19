V Snine tušili, že zväz uprednostní Inter. Prešli sme si turbulentným obdobím, hovorí kapitán

SNINA. MFK Snina skončila v minulom ročníku TIPOS III. ligy Východ na druhom mieste, čo ju oprávňovalo na účasť v baráži o postup do MONACO-bet ligy.
Sninčania však v barážovom zápase neuspeli. Duel sa skončil 0:0 a po penaltovom rozstrele postúpil ich súper zo západu – Lehota pod Vtáčnikom.
Šanca na postup však ešte stále žila, ale Slovenský futbalový zväz sa rozhodol uplatniť tzv. „regionálny princíp“ a do vyššej súťaže poslal tretí tím skupiny Západ, Inter Bratislava.
Zo Sniny počas letnej prestávky odišlo viacero kľúčových hráčov, vrátane skúseného Erika Pačindu. Noví futbalisti budú musieť svoje kvality ešte len potvrdiť.
V úvodných kolách reorganizovanej III. ligy sa MFK nedarilo podľa predstáv, no v klube panuje presvedčenie, že výsledky sa čoskoro zlepšia.
Jednou z hlavných opôr mužstva je 29-ročný stredopoliar Tomáš Ilinio, ktorý v súťažných zápasoch nosí kapitánsku pásku.
S kapitánom MFK Snina sme sa porozprávali o jeho futbalovej minulosti, prítomnosti, budúcnosti, ale aj o aktuálnej situácii v klube.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
S futbalom som začínal v Michalovciach, kde som prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami od žiakov až po dorast.
Následne som okúsil prvý mužský futbal v michalovskom B tíme, kde sme hrali III. ligu Východ.
Keďže som sa rozhodol pre štúdium v Košiciach a chcel som pri futbale zostať, prestúpil som do tímu Vyšné Opátske, opäť do tretej ligy. Tam som pôsobil tri sezóny.
Odtiaľ som prestúpil do FC Lokomotíva Košice, ktorá v tom čase hrávala druhú ligu.
Po skončení vysokej školy som sa rozhodoval medzi futbalom a prácou, a keďže Lokomotíva mala existenčné problémy, prišla ponuka zo Slavoja Trebišov. V Trebišove som odohral päť sezón v druhej lige.
V roku 2024 som prestúpil do môjho súčasného klubu MFK Snina.
Ako vnímate neúspešnú baráž a rozhodnutie SFZ o postupe Interu?
Rozhodnutie o postupe Interu Bratislava do druhej ligy sme veľmi neriešili. Skôr sme tušili, že po neúspešnej baráži posunú práve tím z Bratislavy.
Najviac nás mrzelo, že sme baráž mali vo vlastných rukách a napokon o všetkom rozhodli pokutové kopy. Bohužiaľ, aj to patrí k futbalu.
Ako hodnotíte úvod súčasného ligového ročníka?
V Snine sme si aktuálne prešli trochu turbulentným obdobím. Niektorí hráči odišli, ale to je prirodzená súčasť futbalu a prestupového obdobia.
Vstup do novej sezóny zatiaľ nebol ideálny. Chceli sme ho zvládnuť lepšie a určite chceme byť úspešní hlavne v domácich zápasoch.
Verím, že sa dokážeme znova namotivovať a nastaviť na víťaznú vlnu – tak ako minulý rok.
Po pár nevydarených dueloch sme nakoniec skončili na druhom mieste. Aj teraz sa chceme pohybovať vo vrchnej časti tabuľky, ideálne v prvej šestke.
Aké sú vaše plány do budúcnosti a čo robíte, keď nehráte futbal?
V kariére by som rád zažil postup do vyššej súťaže, čo sa nám už takmer podarilo. Určite chcem ešte niekoľko rokov pokračovať vo futbale, ak to zdravie dovolí a vyhnem sa vážnejším zraneniam.
Okrem futbalu pracujem vo Finančnej správe SR, popri práci sa snažím zvládať aj šport a venovať sa tréningom.
MFK Snina má za sebou ťažké obdobie, no v tíme zostali hráči, ktorí chcú naďalej bojovať o popredné priečky v súťaži.
Kapitán Tomáš Ilinio je dôkazom, že aj popri pracovných povinnostiach sa dá venovať futbalu naplno a byť lídrom mužstva.
Hoci začiatok sezóny nevyšiel podľa predstáv, Sninčania veria, že s odhodlaním, disciplínou a podporou fanúšikov sa opäť dokážu prebojovať medzi najlepšie mužstvá ligy.