Hrajú podivnú súťaž. Klub z východu je však v semifinále veľkého pohára

„Je to pre nás veľký úspech. Vďaka Prezidentskému poháru je nielen v obci, ale i širšom okolí veľká futbalová eufória. Nečakali sme, že to dotiahneme takto ďaleko, preto prevláda pozitívna odozva,“ pre Sportnet prezradil manažér TJ Sokol Jakubany Marek Čopiak.

Medzi nimi aj TJ Sokol Jakubany , šampión siedmej ligy OFZ Stará Ľubovňa. Malý klub z východu Slovenska to dotiahol až do semifinále pohárovej súťaže.

JAKUBANY. Zapojiť sa do nej môžu všetci víťazi najvyšších oblastných súťaži.

V tíme vládol entuziazmus

Pred súťažou nemali konkrétny cieľ. Išli od zápasu k zápasu a dnes sú v semifinále.

„Prezidentský pohár sme brali ako výzvu, šancu okúsiť niečo nové. Od začiatku vládol v tíme veľký entuziazmus. O čosi väčšia chuť, ako v lige,“ dodal.

Na úvod pohárovej cesty zdolali Jakubany doma Bardejov – Dlhá Lúka 5:2. Domáci nečakali, že výsledok bude tak jednoznačný.

„Prvý zápas bol kvalitný z oboch strán. Hralo sa vo vysokom tempe a padlo veľa gólov. Hoci to skončilo 5:2, bolo to napínavé až do konca.

Bol to náš premiérový zápas v pohári, preto ním žili fanúšikovia dlhé týždne. Prišli ľudia aj zo širokého okolia. Bol to futbalový sviatok,“ hodnotil Čopiak.