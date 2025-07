Silnú dedinu delili od tretej ligy tri body. Exligisti idú do konkurenčnej obce

BOLERÁZ. Posledné tri sezóny Majstrovstiev regiónu štvrtej ligy HUMMEL patrí futbalový Boleráz jednoznačne k tomu lepšiemu, čo najvyššiu krajskú súťaž na západe Slovenska hrá. V nedávno skončenom ročníku patril dlho medzi najväčších ašpirantov na postup do tretej ligy Západ, lenže k naplneniu sna chýbal bronzovému medailistovi nakoniec jediný stupienok, alebo, ak chcete, tri body na druhé a postupové miesto Gabčíkova, s ktorým má lepšie vzájomné zápasy.

V ročníku 2022/23, keď súťaž vyhrala dnes už druholigová Lehota pod Vtáčnikom, skončila dva a poltisícová futbalová dedina od Trnavy na skvelom štvrtom mieste, rok nato iba o jednu priečku nižšie, pričom na štvrtú Prievidzu stratila jediný bod, no a teraz delilo bielo-modrý klub od tretej najvyššej súťaže spomínané jedno víťazstvo.

Pri rovnosti bodov s druhým a postupujúcim Gabčíkovom, by hrali pre Boleráz vzájomné zápasy, pretože v Gabčíkove sa na jeseň body delili po bezgólovej remíze, kým v jarnej odvete zvíťazil domáci Slavoj 3:1. Mimochodom, v oboch šlágroch kola sa išlo na doraz a padli v nich dokopy až štyri červené karty. V nabitej súťaži išiel vyššie - okrem strieborného Gabčíkova - z prvého miesta jarný suverén Prievidza, no dlho bola v hre aj štvrtá Dubnica nad Váhom. Doma boli najlepší V tabuľke domácich zápasov bol TJ Slavoj Boleráz najlepší zo všetkých tímov, pričom v 17-člennej súťaži dokázal vyhrať zo šestnástich stretnutí trinásť, prehral iba s v 10. kole po výbuchu s Piešťanmi (0:3) a v 19. kole so zachraňujúcim sa a posilneným FC Nitra (0:1). Jediná domáca remízová strata dvoch bodov prišla však už v treťom zápase sezóny a vloženom stredajšom 16. kole v derby s najbližším susedom Jaslovskými Bohunicami (1:1), keď domáci favorit viedol od 9. minúty po premenenej penalte Tomáša Hlavnu až do 87. minúty, kedy hostia vyrovnali 19-ročným Ivanom Mackovičom, ktorého poslal Miroslav Karhan do hry na záverečný vabank.

„Obidva remízové zápasy sme mali zvládnuť jednoznačne za tri body. V Nitre, ktorá sa vtedy iba dávala ako-tak dokopy, sme síce vyhrali prvý polčas 2:0, no mali sme v ňom viesť 6:0, nakoniec z toho bola remíza po vyrovnávajúcom góle, ktorý sme dostali päť minút pred koncom. S Jaslovskými Bohunicami sme odohrali doma tiež výborný prvý polčas a viedli 1:0, v druhom sme sa však nepochopiteľne stiahli, súpera dostatočne nepressovali, ten získaval stále viac odrazených lôpt a tri minúty pred koncom vyrovnal na konečných 1:1. Verím, že strata práve týchto štyroch bodov nás nebude na konci súťaže mrzieť,“ povedal na margo dvoch augustových zakopnutí v priebehu štyroch dní - v druhom a predohrávanom 16. kole - pre Sportnet ešte počas rozbiehajúcej sa jesene 41-ročný tréner TJ Slavoj Boleráz Lukáš Vido. Miesto šiestich bodov dva Ak by mali Bolerázania spomínané štyri boby po záverečnom účtovaní, dnes by sa chystali na vyššiu súťaž a prebudovávali infraštruktúru šatní pre rozhodcov podľa treťoligových požiadaviek. Ako hodnotí celú bronzovú sezónu, sme sa pýtali kouča Lukáša Vida. „Napriek tomu, že sme chceli skončiť ešte vyššie, sezónu hodnotím pozitívne. Už aj preto, že sme - aj podľa ohlasov z vonku - hrali kombinačný a pekný futbal, na ktorý sa dalo pozerať, len sme v niektorých zápasoch doplácali na nedisciplinovanosť jednotlivcov a individuálne pochybenia.

Našim problémom bolo, že kým proti silnejším súperom sme sa dokázali vypnúť ku kvalitnému výkonu, pomerne veľa bodov sme postrácali proti tabuľkovo nižšie postaveným mužstvám. Tak, ako proti spomínaným Jaslovským Bohuniciam a Nitre, s ktorými sme získali namiesto šiestich bodov nakoniec iba dva. O holú štvrtoligovú existenciu hrajúca Nitra však prišla na jar s úplne iným, posilneným mužstvom.“

Boleráz neprehral s Gabčíkovom ani raz, v oboch zápasoch padli dokopy štyri červené karty. (Autor: TJ Slavoj Boleráz)

Nepochopiteľný polčas Kým proti Nitre získal Slavoj v jeseni aspoň jeden bod, v odvetách doma proti „novému“ FC po tesnej prehre 0:1 ani ten a s Jaslovskými Bohunicami boli bodové „zisky“ úplne rovnaké. „Pritom po jeseni sme zo štvrtého miesta strácali na prvé Gabčíkovo iba dva body, pred odvetami som kládol dôraz na dobrý vstup do odvetnej časti, no hneď v prvom jarnom kole sme prehrali v Jaslovských Bohuniciach 3:2. Po dvoch rýchlych góloch Daniela Martinku sme tam viedli v 9. minúte 2:0 a prvý polčas mali jasne vo svojich rukách. V druhom však prišli hrubé chyby aj najskúsenejších hráčov, domáci sa chytili, nielenže vyrovnali na 2:2, ale v 95. minúte dali z priameho kopu aj rozhodujúci gól. Pre mňa to bol doslova nepochopiteľný druhý polčas.“

V štvrtom jarnom kole prišiel do Bolerázu spomínaný FC Nitra, ktorý v zime angažoval až devätnásť posíl. Úplne nové mužstvo potrebovalo body na záchranu a jeho tréner Igor Slezák vtedy pre Sportnet povedal, že jeho mančaftu dopomohol k víťazstvu 1:0 aj nedobrý terén v Bolerázi. „S tým sa dá súhlasiť, Nitra hrala vzadu mimoriadne organizovane, nám viazla súhra a súper nás nepúšťal k tradičnej kombinačnej hre. Nakoniec rozhodol gól asi štvrťhodinku pred koncom a my sme si pripísali domácu prehru.“ Levice ako o život Napriek všetkému, Boleráz mal reálnu šancu na druhé a postupové miesto ešte aj v predposlednom 31. kole. Stačilo vyhrať v Leviciach, ktoré však súrne potrebovali tri body na istotu záchrany.

„Už pred zápasom v Leviciach sa vedelo, že Lehota pod Vtáčikom postupuje z tretej ligy a aj to, aké budú nasledovať ďalšie posuny. My sme si preto potrebovali pred posledným kolom udržať druhé miesto a teda zvíťaziť. Lenže tri body potrebovali aj domáce Levice, ktorým hrozilo vypadnutie do piatej ligy. Našim problémom bolo, že ten zápas nezvládli hráči v hlavách a v prístupe. Nepodali sme vôbec dobrý výkon a zaslúžene prehrali.“ Boris Juhás síce desať minút po prestávke znížil na 2:1, ale Levičania išli za záchranou ako hladná šelma a nakoniec zvíťazili 4:1. S Gabčíkovom sa červenalo Bolerázania urobili niekoľko dobrých výsledkov aj proti štvrtoligovej kvalite. V 25. kole zdolali doma napríklad Imeľ 3:0, v stredu na 1. mája v predohrávanom 34. zase Gabčíkovo 3:1. „Boli to obojstranne výborné zápasy. S Gabčíkovom sme hrali mimoriadne koncentrovane, dostatočne agresívne a nechýbala ani tvorivosť.“ V druhom dejstve viedol Slavoj už 3:1, no potom prišla medzi rivalmi zo špice tabuľky tradičná „červená“ vsuvka.

V 77. minúte išiel predčasne dolu z ihriska po druhej žltej karte za sácanie domáci Jakub Krč, ale o chvíľu aj Ukrajinec vo farbách hostí Nazar Oleksiuk. „Ak by sme hrali celú súťaž tak, ako proti Gabčíkovu a vyhli sa spomínaným výsledkovým zaváhaniam so slabšími tímami, tak si dovolím povedať, že sme mohli štvrtú ligu vyhrať,“ hovoril presvedčivo lodivod, ktorý má cez štyridsať prvoligových štartov za Spartak Trnava a ktorý má pri pocite krivdy svojho mužstva aj krátku zápalnú šnúru. Nakoniec, práve v Gabčíkove dostal na jeseň červenú kartu aj on.

V zachraňujúcich sa Leviciach prehral Slavoj 4:1, sprava v modrom Boris Juhás a Peter Líška. (Autor: Andrej Betin)

Šesťbodový duel nenatáčali „V Gabčíkove išlo o posledné jesenné kolo, my sme na súpera strácali dva body, a ak by sme tam prehrali, strata by pred zimnou prestávkou narástla už na päť bodov. Na dôležitý zápas sme preto nastúpili so zmenenou taktikou a v rozostavení s piatimi obrancami, pretože hlavným cieľom bolo neinkasovať a priviesť minimálne jeden bod. Už pred zápasom sa však diali čudné veci, dodnes neviem z akého dôvodu, ale domáci klub nezabezpečil povinné nahrávanie šesťbodového stretnutia na videozáznam.“

Ťahák kola sledovalo naživo skoro päťsto divákov, tí videli v 68. minúte aj zahodený pokutový kop známeho legionára domácich Mpofua. „Vtedy dal rozhodca vymyslenú červenú kartu nášmu Borisovi Juhásovi,“ a vzápätí aj protestujúcemu trénerovi. „Vtedy to už vrelo aj medzi oboma striedačkami a priznávam, uniesť som sa nechal aj ja. Obrovská rivalita medzi nami sa preniesla aj do jarnej odvety u nás, kde vzplanuli vášne tiež,“ nič netajil mladý kouč. Jánošík proti bratovi nedohral Keď už išlo v súťaži do tuhého, doma najlepšie mužstvo vozilo aj plusové body. V 27. kole z Piešťan (1:2), v 29. z Trenčianskych Stankoviec (0:2), predtým napríklad zo Šoporne (0:2), kde bolo štyristo divákov zvedavých aj na svojho odchovanca v útoku hostí Matúša Jánošíka, ktorý však hral iba do 63. minúty, kedy dostal druhú žltú kartu a špeciálny zápas proti svojmu mladšiemu bratovi Samuelovi Jánošíkovi dopozeral iba z tribúny. „Podľa môjho osobného názoru bola táto sezóna najťažšia za posledné roky a nikde sa nevyhrávalo ľahko.“

V ktorom stretnutí podal Boleráz najlepší a v ktorom najslabší výkon, zisťujeme. „Jednoznačne najhoršie sme hrali v druhom polčase v Jaslovských Bohuniciach, keď sme prišli o dvojgólový náskok, naopak, najlepší výkon, čo sa týka nasadenia, prístupu i variability, sme podali doma proti Gabčíkovu, ale dobre hralo mužstvo aj proti Imeľu. Napriek tomu, že sme v prvej Prievidzi prehrali 2:1, aj tam sme odohrali jeden výborný zápas, v ktorom sme boli dlho lepším mužstvom. Mrzí ma remíza 2:2 v Pate, kde domáci vyrovnali pred 550 divákmi po diskutabilnej penalte v 95. minúte. Na jar som však bol s väčšinou výkonov spokojný.“ Čonka mal trénovať dorast Takto pred rokom sa Slavoj výrazne posilnil bývalými ligistami najmä z blízkeho Spartaka Trnava. Napríklad Matúš Čonka prichádzal rovno z Niké ligy, kde hral stabilne krajného obrancu ešte v predvlaňajšej sezóne. Teraz však odchádza spoločne s Oliverom Jansom k štvrtoligovej konkurencii, dokonca do susedných Jaslovských Bohuníc.

„Spoločne s majiteľom klubu sme sa rozhodli káder pred nadchádzajúcou sezónou omladiť a odišlo až osem hráčov, väčšina k nováčikovi severnej piatej ligy do Cífera a ďalší k nováčikovi štvrtej ligy do Hornej Krupej. S Oliverom Jansom sme do základnej zostavy viac-menej už nerátali, Matúš Čonka mal popri hraní trénovať obnovujúci sa dorast, nakoniec to však dopadlo inak.“ Podľa nášho zdroja, dohoda padla kvôli financiám a obaja zadáci sú už v konkurenčných Jaslovských Bohuniciach, ktoré skončili na dvanástom mieste a ktoré po domácej prehre v 25. kole s nováčikom Šoporňou (1:4) odvolali trénera Miroslova Karhana. Ten prevzal toto leto piatoligový Hlohovec. Do Hornej Krupej odišli 21-toční Erik Drozda a Matej Mišo.

Tomáš Hlavna v súboji s Levičanom Beckhamom z Nigérie, ktorý je už v piatoligových Šuranoch. (Autor: Andrej Betin)

Kanonier jari podpísal prestup Z letných príchodov hodno spomenúť 20-ročného Kristiána Dadíka, ktorý prešiel mládežníckymi kategóriami Trenčína i Trnavy. „V Kristiánovi Dadíkovi vidím potenciál, mal by sa pridať k nášmu najlepšiemu jarnému strelcovi Matúšovi Jánošíkovi.“ 25-ročný Matúš Jánošík sa po zimnom príchode zo Šoporne stal s desiatimi gólmi strelcom jari a práve teraz podpísal do bronzového Bolerázu riadny prestup. Z piatoligového Hlohovca prichádza 24-rpčný Tomáš Tvrdý. „Je to ľavonohý futbalista, ktorý môže hrať vzadu na kraji, ale rátam s ním na krídle, kde potrebujeme k Filipovi Tomovičovi zvýšiť konkurenciu.“

Tento pondelok bol potvrdený ďalší prestup zo Šoporne a prichádza 27-ročný Matúš Haberland. „Matúš Haberland má vynikajúci ťah na bránu, je futbalový a pritom hrá jednoducho. V prípravnom zápase proti Myjave ukázal, že s ním budem môcť rátať do základnej zostavy. Z Jaslovských Bohuníc prichádza okrem 20-ročného ex-Trnavčana Jakuba Krchnára aj 33-ročný brankár Štefan Matejkovič, ktorý sa po zranení zapojil do tréningového procesu a ktorého ja osobne považujem za jedného z najlepších gólmanov štvrtej ligy.“ Bývalý reprezentačný gólman Ľuboš kamenár vraj práve zavesil rukavice na klinec, v Slavoji bude robiť trénera brankárov a venovať sa aj výchove mladých adeptov na tento post. „Sezónu dochytal 20-ročný Bruno Ondruš, ktorý zrejme začne aj tú novú a ktorý sa môže veľa naučiť od skúseného Štefana Matejkoviča,“ zakončil Lukáš Vido, ktorý má jasno aj v otázke postupu v blížiacej sa novej sezóne štvrtej ligy. „Stačí sa pozrieť, koľko investuje do získavania posíl FC Nitra. Na druhej strane, len mená ešte žiadnu dlhodobú súťaž nevyhrali, silná bude aj Dubnica nad Váhom a snáď vyskočí ešte niekto ďalší.“

Tabuľka IV. ligy Západ