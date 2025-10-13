Šokujúci výsledok, prehrali 1:19. O kolektívne športy nie je záujem, tvrdí šéf klubu

OLEŠNÁ. Uplynulý týždeň sme informovali o kontroverznom zápase, v ktorom futbalisti FO Sokol Sitníky zdolali OŠK Mestisko vysokým rozdielom 18:2.
O týždeň neskôr sa zrodil ešte extrémnejší výsledok. TJ Olešná zdolala v siedmej lige ObFZ Kysúc MŠK Snežnica 19:1.
Najvyššia výhra v histórii
V mládežníckych kategóriách sú podobné výsledky bežné, no medzi mužmi sú rarita. Aspoň donedávna tak bolo.
„Nič podobné som nezažil. Je to najvyššia výhra v histórii TJ Olešná,“ pre Sportnet povedal predseda klubu Ján Šperka.
Hostia sa na zápas ledva pozbierali. Celých 90 minút však odohrali s jedenástimi hráčmi v poli.
„Snežnica bola oslabená o najlepších hráčov, hrali starší aj mladší hráči. My sme boli naopak v plnej sile a takto to dopadlo,“ dodal s tým, že 19:1 vyhrali napriek tomu, že hostia hrali na 100 percent.
Napriek problémom bojovali
TJ Olešná mohla podľa šéfa klubu streliť aj 30 gólov. Viacero šancí zahodila.
Mužom zápasu sa stal Michal Ľuptovec, ktorý strelil 10 gólov.
„Hostia napriek veľkým problémom bojovali statočne do poslednej minúty. Vypracovali si aj nejaké šance a strelili nám i čestný gól,“ uviedol Šperka.
Olešná už podobný výsledok zaznamenala. V minulej sezóne strelila Klokočovu 11 gólov.
„Na Slovensku je život ťažký, preto veľa hráčov pracuje v zahraničí. A keď sa nezídu, stane sa, že sa zrodí takýto extrémny výsledok.
Pretože kluby sa snažia urobiť všetko preto, aby nebola kontumácia. A tak prídu s tým, čo majú.
V minulosti ľudia pracovali na Slovensku, preto niečo podobné sa nedialo,“ povedal.
Doba sa zmenila
Aj polovica hráčov Olešnej pracuje za hranicami. V klube sa preto snažia robiť všetko preto, aby aspoň časť z nich bola na zápas k dispozícii.
„Doba sa zmenila a dopláca na to aj amatérsky šport. Pretože dnes ľudia nemajú na takéto aktivity čas a ako som vravel, mnohí musia za prácou cestovať do zahraničia.
To je jeden z dôvodov, prečo dedinský futbal umiera. Ale je ich ešte omnoho viac...,“ tvrdí Šperka.
Nie je záujem
MŠK Snežnica robí všetko preto, aby mal hráčov dostatok. Nevyhol sa však problémom.
„Bez ohľadu na výsledky, vidieť to v rôznych kluboch, že o amatérsky šport a celkovo kolektívne športy nie je záujem ako v minulosti.
Problémy s členskou základňou sú už aj pri mládeži, nielen pri mužoch.
Ľudia jednoducho nemajú na podobné aktivity čas a mnohí musia pracovať v zahraničí. Stará generácia chodila za každého počasia, vždy, no tá doba už je dávno preč,“ tvrdí predseda MŠK Snežnica Peter Smieško.
Podľa neho sa problémy v amatérskom športe prehĺbili po pandémii koronavírusu. Ľudia na tieto aktivity zanevreli.
„Dnes sa mnoho ľudí dáva na individuálne športy a kolektívne majú problém.
Všetko však začína v školách, kde je dôležitá motivácia k športu,“ dodal s tým, že mladých od športu „odkláňajú“ výdobytky doby.
Budúcnosť MŠK Snežnica si netrúfne odhadovať. Spravia však všetko preto, aby súťažný futbal hrali.
„Jednou z možných ciest, ako udržať futbal na dedinách, je cesta spájania klubov,“ uzavrel predseda MŠK Snežnica Peter Smieško.