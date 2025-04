Svetlice a nespútané emócie. Bez trénera a tréningov povýšili futbal na inú úroveň

Najskôr som na rozhodcu kričal, aby to odpískal, nechcel som na oslavy narodenín prehrať. Nakoniec to však dopadlo najlepšie, ako mohlo,“ prezradil Kolega.

„Vždy som vravel, že to potiahnem do štyridsiatky a potom skončím,“ prezradil manažér klubu a hráč v jednej osobe.

„Hovorí sa, že čo futbalu dáte, to vám vráti. Nám to futbalový Boh ukázal v najkrajšej podobe. Pre nás je to mimoriadne cenné víťazstvo proti tímu, ktorý sa v zime výborne posilnil,“ opisoval.

Už v predošlom domácom zápase spravili futbalisti Malcova pre svojho manažéra veľké prekvapenie. Pred duelom mu vytvorili uličku slávy a so súpermi ho vyprevádzali so svetlicami v ruke.

„My v Malcove sa tešíme z malých vecí. Z futbalu máme úprimnú radosť, pretože ho hráme za pivo a párky. A tak by to na tejto úrovni malo byť,“ tvrdí Kolega.

„Mal som zimomriavky a slzu na kraji. Bolo to ozaj neskutočné, aj po pár dňoch so mnou lomcujú emócie. Chlapci, ďakujem,“ rozprával s nadšením.

„Po zápasoch som rozbitý a dokopy sa dávam do piatku. Pre takéto chvíle sa to však oplatí,“ dodal.

Nedávno odišiel na hosťovanie do TJ Čergov Hertník, no veríme, že čoskoro je naspäť,“ prezradil Kolega.

Netrénujú a nemajú trénera

Malcov je aktuálne na solídnom šiestom mieste najvyššej okresnej súťaže ObFZ Bardejov. Napriek tomu, že hrá bez tréningov.

„Pre pracovné a študijné povinnosti sa u nás už netrénujeme. Pravdou je, že nemáme ani trénera, zostavu robíme tak, že sa dohodneme v šatni. Sme dvaja, traja, ktorí máme najväčšie slovo,“ pousmial sa.

Na prvom mieste pre nich nie sú výsledky, ale partia a stretnutia pri dobrom jedle a pití.

„Ak by sa našiel tréner, ktorý by nás viedol a trénovali by sme, uvažovali by sme o postupe. Zatiaľ však v tom nevidím zmysel.

Zahráme si, aby sme sa vybehali a mohli sa tešiť na ďalší zápas,“ uzavrel manažér a hráč TJ Javorina Malcov, čerstvý štyridsiatnik Jozef Kolega.