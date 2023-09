Najväčší zápas v 90-ročnej histórii klubu. Šiestoligista sa teší na vicemajstra

V 3. kole Slovnaft Cupu privítajú v stredu o 15.30 vicemajstra z minulej sezóny, DAC Dunajská Streda. Bude to zároveň oslava 90. výročia klubu.

Tréner veril, že sa to dá

V predkole vyradilo TJ Družstevník Topoľníky, ktoré takisto hrá šiestu ligu, po výhre 3:1.

V prvom kole uhralo bezgólovú remízu s treťoligovými Veľkými Ludincami a postúpilo na penalty.

V druhom kole zase vystavilo stopku piatoligovému Štúrovu: po remíze 1:1 opäť rozhodli pokutové kopy.

„Hneď, ako bolo rozlosovanie a videli sme, že by sme mohli hrať s DAC, naším cieľom bolo dostať sa do tohto zápasu. Veril som tomu, že sa to dá,“ vravel pre Sportnet tréner Horných Salíb Patrik Johancsik.