Môžu sa vrátiť do mesta. A-tím Prešova má kde trénovať, mládež hrať zápasy

„Je to super. Je tam ešte čo finalizovať, okolo ihriska je to dosť rozkopané, ale teším sa z toho, že máme v Prešove ďalšiu umelú trávu,“ skonštatoval tréner Tatrana Prešov U15 Tomáš Eliaš.

Zápasy na ňom môžu hrávať len mládežníci. Ihrisko zatiaľ nemá umelé osvetlenie, to by malo pribudnúť v ďalšej etape.

Proces verejného obstarávania bol ukončený, ak to počasie dovolí, výmena povrchu by mohla prebehnúť do konca roka.

V jarnej časti by v Jazdeckom areáli malo hrávať áčko Tatrana, ktoré v súčasnosti vedie tabuľku druhej ligy. Jeho súčasným domovom sú Ličartovce.